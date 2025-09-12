César Sandoval sería interpelado: presentan moción para que ministro de Transportes responda ante el Pleno

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 12/09/2025
Este 12 de setiembre, el Congreso de la República presentó una moción de interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval. El documento ha sido firmado por diversas bancadas del Legislativo.
El Congreso de la República acordó interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, César Carlos Sandoval Pozo, para que responda sobre su idoneidad profesional y capacidad técnica frente al MTC.
"Interpelar al ministro de Transportes y Comunicaciones, César Carlos Sandoval Pozo, a fin de que concurra al Pleno del Congreso de la República para que responda el pliego interpelatorio sobre su idoneidad profesional y capacidad técnica frente del MTC para conducir de manera eficiente la provisión de servicios públicos vinculados al infraestructuras de transporte en puertos, aeropuertos, carreteras y ferrocarriles"
La moción de orden del día de este viernes 12 cuenta con diversos puntos a tratar como la "conducta inidónea, obstruccionista y falta de capacidad técnica del señor Cesar Sandoval Pozo" que se viene evidenciando en:
- las irregularidades en la Adjudicación a una de las empresas chinas (China Gezhouba Group) en el proceso de licitación de la Carretera Boca del Río - Tacna
- afectación a la calidad de la puesta en operación del nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez
- La obstaculización de la expansión del servicio de transporte público en ferrocarril en la ciudad de Lima
- El acoso político sistemático al haber iniciado un procedimiento administrativo sancionador en contra de la MML referente a la ampliación de la Vía Expresa Sur
- Graves problemas de transitabilidad en el Kilómetro 75 de la Panamericana Norte, distrito de Chancay
El documento presentado cuenta con un pliego interpelatorio de 26 preguntas que el ministro César Sandoval deberá responder frente al Pleno.
Bancada de Renovación Popular promueve la interpelación a ministro César Sandoval
