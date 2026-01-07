Detonan artefacto explosivo en mercado de Trujillo: Extorsionadores exigen el pago de S/200 mil

07/01/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Sujetos detonaron un artefacto explosivo en la puerta principal del mercado Los Portales, en Trujillo. Además, dejaron una carta amenazante en la que exigen el pago de S/200 mil.

Detonan artefacto explosivo en mercado Los Portales

Durante la madrugada el mercado Los Portales, ubicado en la esquina de las avenidad Sánchez Carrión y El Progreso, en Trujillo, fue víctima de la delincuencia debido a que delincuentes dejaron aproximadamente a la 1 y 10 de la mañana un artefacto explosivo.

Dicha detonación afectó toda la puerta principal del establecimiento y también a tres negocios, incluyendo dos viviendas y una central de inspectores de tránsito, que se encuentra en la jurisidicción de Trujillo.

Esto refleja la ola de atentados en la que se encuentra enfrascada la ciudad norteña y ello ha causado indignación debido a que los objetivos de los facinerosos son los centros públicos donde muchos ciudadanos trujillanos concurren a este mercado y en el que existen aproximadamente 200 comerciantes.

De acuerdo a información de un equipo de Exitosa, los facinerosos también dejaron una carta amenazante en la que exigen 200 mil soles. Cabe mencionar que, hasta el momento la junta directiva del mercado no se ha pronunciado ni ha emitido algún tipo de declaración.

Por su parte, los comerciantes que resultaron afectados mencionaron que la Policía no les quiso mostrar la carta amenazante, tan solo atinaron a revelarles el monto que están exigiendo los extorsionadores.

Comerciantes afectados se pronuncian

Los propietarios de negocios en el mercado Los Portales expresaron su desoncierto tras esta situación y por ello han decidio no abrir sus puestos este miércoles lo que genera una pérdida para ellos.

"Muy, muy enojado ¿no? Estoy en ocasión de una tragedia, o sea un día sin ventas, un día sin alimentos. (¿su negocio ha sido afectado?) Sí claro, con mi puerta, mi producto, un día en la mañana. Va a haber una reunión (con la junta directiva), vamos a coordinar a ver si ellos continúan al mando o no (...) estamos viendo con los socios en una reunión a ver cómo se va a establecer esta cosa, están viendo los videos, cómo ha sucedido", manifestó un comerciante.

Añadió que nunca antes han sido amenazados por lo que esta sería la primera vez que se ven frente a esta situación. También, indicó que si bien hay presencia de Serenazgo en la zona, son pocos los policías que transitan por dicha zona.

Como vemos, el mercado Los Portales, de Trujillo, fue víctima de la delincuencia luego que sujetos detonaran un artefacto explosivo en su puerta principal durante la madrugada.