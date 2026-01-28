SJL: Extorsionadores atacan a balazos a dos mototaxistas en el AA.HH. 15 de enero en Canto Grande

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Policial

El plan de seguridad establecido por el gobierno de José Jerí continúa sin dar los resultados esperados. Esta vez, dos mototaxistas fueron atacado a balazos en el Asentamiento Humano 15 de Enero en San Juan de Lurigancho.

Exitosa acudió hasta este punto en Canto Grande y logró conversar con el dirigente de la empresa a la cual pertenecían los afectados. De acuerdo a su versión, dos personas a bordo de una motocicleta los atacaron a solo segundos de haber dejado a sus pasajeros.

Por suerte, ambos conductores evitaron heridas mayores ya que los proyectiles los impactaron en una de sus piernas por lo que ya se encuentran recuperándose en el hospital de la zona.

"Han venido dos muchachos en una moto lineal, han esperado que baje sus pasajeros y ahí los han baleado. Nosotros conoces a nuestros pasajeros, uno se estaba yendo y el otro también y le pasó la voz a su compañero y ahí donde el hombre de la moto lineal viene y lo balea al compañero", indicó el dirigente.

A su vez, este representante gremial, que está a cargo de 50 conductores, reveló que viene siendo extorsionado desde el mes de noviembre del 2024 donde se registró un primer atentado contra su inmueble. A partir de ahí, comenzó a abonar el monto de 1800 soles quincenalmente a una cuenta de banco asociada a la banda criminal.

"Nos tienen extorsionados desde el 2024, hace más de un año. Hace poco dejamos de pagar porque el señor ya no nos llamaba para hacerle el depósito, pero ahora veo que es otra banda de repente la que sucede a la que nos extorsionaba. No nos han llamado, simplemente hoy han herido a dos compañeros de nosotros", añadió.

Dejaron de pagar

Sin embargo, desde hace más de un mes dejaron de pagar ya que el criminal que los contactaba dejó de hacerlo. El dirigente también reveló que en su momento asentó la respectiva denuncia hace más de 7 meses, pero no ha obtenido los resultados necesarios.

Por ello, solicitó al general Víctor Revoredo tomar su caso para así evitar un hecho delictivo aún mayor ya. A su vez, todos los conductores de su asociación vienen acatando un paro exigiendo mayor accionar por parte de las autoridades.

"Seguimos trabajando, otra cosas no podemos hacer. Vivimos de las motos, ganamos para sustentar a nuestras familias y yo quisiera invocar al señor Revoredo que tome nuestro caso. Ya basta de tanta matanza, tantos compañeros inocentes que podrían morir", puntualizó.

