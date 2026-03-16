Jornada laboral de 40 horas vuelve al centro del debate: así funciona la reducción de horas de trabajo sin bajar sueldos

16/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La discusión sobre reducir las horas de trabajo semanales ha vuelto al centro del debate laboral en América Latina. En uno de los países de la región, una reforma aprobada recientemente busca disminuir el tiempo de trabajo para acercarse al estándar internacional de 40 horas semanales.

Esta iniciativa propone cambiar las jornadas largas por un sistema más equilibrado, donde los trabajadores puedan laborar menos horas sin perder su salario. Para lograrlo, se planteó una reducción progresiva del tiempo de trabajo con el fin de que empresas y trabajadores se adapten al nuevo esquema.

La Ley 40 horas estipula la reducción de la jornada laboral de manera gradual y su puesta en marcha supone un plazo extendido de 5 años desde la primera disminución hasta la implementación total. pic.twitter.com/92oFDTeiM0 — Meganoticias (@meganoticiascl) March 16, 2026

La reforma laboral que aprobó Chile para reducir la jornada semanal

La reducción de la jornada laboral fue aprobada en Chile, donde el Congreso dio luz verde a una reforma que establece pasar de 45 a 40 horas de trabajo semanales. Esta fue propuesta en el 2017 por las entonces diputadas del Partido Comunista, Camila Vallejo y Karol Cariola.

Aquella normativa indica que el cambio no será inmediato. En lugar de aplicarse de una sola vez, la jornada se reducirá de forma gradual durante varios años. De esta manera, las empresas tendrán tiempo para reorganizar sus horarios y adaptar su funcionamiento.

Esta ley establece etapas de reducción progresiva hasta alcanzar el límite final de 40 horas. Con este sistema se busca evitar cambios bruscos en la organización laboral y permitir que la transición se realice de forma ordenada.

Según el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, la reforma busca "reducir la jornada laboral a 40 horas semanales" manteniendo las remuneraciones de los trabajadores.

Flexibilidad laboral y nuevos horarios de trabajo en Chile

Esta legislación permite distribuir las horas de trabajo de manera más flexible, lo que significa que las empresas pueden organizar la jornada en cuatro, cinco o seis días, dependiendo de acuerdos con los trabajadores.

Uno de los modelos que contempla la reforma es la posibilidad de concentrar las horas en menos días. Esto abre la opción de trabajar cuatro días y descansar tres, siempre que exista acuerdo entre empleador y trabajador.

La implementación gradual de esta reforma busca adaptar las jornadas laborales a nuevas dinámicas de trabajo, manteniendo el salario y promoviendo un mejor equilibrio entre empleo y vida personal.

A partir del próximo 26 de abril, el principal desafío inmediato será reorganizar turnos y administrar adecuadamente las horas extraordinarias, cuyo límite legal se mantiene en dos horas diarias por trabajador, con esto las empresas deberán ajustar sus procesos operativos y asegurar el cumplimiento del registro de jornada conforme a las exigencias legales antes de la próxima reducción.