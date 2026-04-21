Detonan explosivo en gimnasio de Ancón a plena luz del día: 'Los michis del cono norte' serían los autores

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La inseguridad ciudadana no se detiene. Un grave hecho criminal se registró en el distrito de Ancón, donde un grupo de extorsionadores detonó un explosivo dentro de un gimnasio a plena luz del día. El ataque ocurrió en el Olympic Gym, generando alarma entre vecinos y comerciantes. Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque sí importantes daños materiales en el establecimiento.

Fuerte explosión en gimnasio de Ancón

De acuerdo con las primeras investigaciones y por lo que muestran las cámaras de seguridad, dos sujetos llegaron hasta el local a bordo de una motocicleta. Uno de ellos descendió con el rostro cubierto por un casco y dejó el artefacto en el interior del gimnasio. Segundos después, ambos huyeron rápidamente del lugar, evidenciando que se trató de un acto premeditado.

Asimismo, las cámaras del establecimiento captaron cada uno de los movimientos de los delincuentes. Las imágenes muestran con claridad cómo el atacante ingresa, abandona el explosivo y escapa antes de la detonación. Este material ya se encuentra en manos de la Policía Nacional, que lo utiliza como pieza clave en la investigación.

Producto de la explosión, varios vidrios del local quedaron destrozados y se generaron daños en la infraestructura. Sin embargo, no hubo personas afectadas, lo que evitó una tragedia mayor. Tras el estallido, agentes policiales de la zona llegaron rápidamente para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes.

Por otro lado, se conoció que el atentado estaría vinculado a la banda criminal denominada 'Los michis del cono norte'. Los delincuentes habrían enviado un mensaje al propietario exigiendo el pago de dinero en un plazo menor a 24 horas, confirmando así el móvil extorsivo. Actualmente, la Policía mantiene resguardo en el lugar y continúa con la búsqueda de los responsables.

Pobladores casi linchan a delincuentes

De acuerdo a información obtenida por distintos medios de comunicación, el hecho ocurrió en horas de la tarde del último sábado 28 de marzo, exactamente en la Asociación San Juan de Dios, en Ancón. Dicha zona ha sido punto principal en donde malhechores robaban televisores, celulares y más.

Todo ocurrió cuando una vecina de la zona los descubrió ocultando objetos presuntamente robados por lo que dio la alerta respectiva a los otros residentes de la zona que, artos de esta situación, no dudaron en intervenirlos y detenerlos.

Mediante imágenes grabadas por los propios vecinos, se observa que los sujetos llevaban un televisor envuelto en una manta. Asimismo, tenían una bolsa de basura con más objetos presuntamente robados dentro. Esto solo generó la indignación y furia de la ciudadanía que tomó una radical medida contra los varones.

Es así que, el atentado en el gimnasio refleja el avance de la extorsión, mientras que en zonas cercanas los vecinos reaccionan por cuenta propia ante robos constantes. Esta contraposición evidencia una creciente sensación de abandono, donde la delincuencia escala y la respuesta ciudadana surge ante la falta de control efectivo.