¿Eres miembro de mesa? Conoce AQUÍ el PAGO que podrás percibir si cumples tu labor en las Elecciones 2026

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En estas Elecciones Generales del próximo 12 de abril de 2026, los ciudadanos seleccionados como miembros de mesas que cumplan su deber cívico asistiendo a sus centros de votación recibirán una compensación económica.

Esta medida, ratificada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), tiene como objetivo principal incentivar la participación ciudadana y garantizar la instalación temprana de las mesas de votación en todo el territorio nacional.

¿Cuánto cobraré si cumplo como miembro de mesa?

Según los organismos electorales, el pago por cumplir el rol de miembro de mesa en estos comicios será de S/165 por jornada ; es decir que, en caso de que se realice una segunda vuelta, los ciudadanos comprometidos podrían percibir un segundo pago por la misma cifra.

Este año, el pago se ha estipulado en dicha cifra debido a que equivale al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) actual.

Cabe destacar que es obligatorio que los miembros permanezcan presentes durante toda la jornada electoral, cumpliendo sus funciones.(firma de actas y documentos, proceso de cierre y escrutinio).

En caso de no cumplir con su deber, el ciudadano deberá pagar una multa des S/275 , además de aquella que le corresponde por no sufragar, la cual varía dependiendo de tu clasificación socioeconómica.

¿Cómo y cuándo pagarán los S/165?

El desembolso no suele ser inmediato después de las elecciones, sino dentro de un plazo posterior que la ONPE determinará en los días posteriores a los comicios. En ese sentido, se recomienda mantenerse informado a través de sus redes sociales y notas de prensa.

Para gestionar el cobro, los miembros de mesa deberán registrarse oportunamente mediante la plataforma oficial de la ONPE, indicando su número de DNI y seleccionando la modalidad de pago (Yape, Plin o en ventanillas del Banco de la Nación).

Antes de culminar con el proceso, se recomienda verificar todos los datos personales introducidos y corroborar el mensaje que llegará a la bandeja de correo personal.

Otros beneficios para miembros de mesa

Además del pago, el organismo electoral indicó que los miembros de mesa tendrán un día de descanso remunerado.

Este día libre puede tomar el día siguiente de las elecciones o en otra fecha dentro de los 30 días calendario posteriores, previo acuerdo con tu empleador. La participación se deberá acreditar con un certificado físico o virtual de que cumpliste la función.

En ese sentido, los organismos electorales han dispuesto que los ciudadanos sorteados como miembros de mesa que cumplan su función estos comicios percibirán un pago de S/165.