INPE frustra fuga en penal de Chiclayo: interno por robo agravado intentó escapar

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un intento de fuga encendió las alertas en el penal de Chiclayo. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) evitó que un interno condenado por robo agravado logre escapar, en un hecho ocurrido durante el conteo general de reclusos. La rápida intervención del personal de seguridad permitió controlar la situación sin registrar heridos.

El interno fue identificado como José Alfredo Reyes Jiménez, de 25 años, quien cumple una condena de 10 años de prisión. Según el INPE, el sujeto aprovechó un momento del conteo para correr hacia una zona cercana al muro perimétrico e intentar salir del establecimiento.

De acuerdo con el reporte, el recluso logró escalar parte del muro e incluso descender hacia el exterior, ignorando las órdenes de alto del personal. Ante esta situación, los agentes realizaron un disparo disuasivo para frenar la fuga, lo que permitió su inmediata reducción.

Tras ser intervenido, el interno fue llevado al área de salud para su evaluación médica y quedó bajo estricta vigilancia. No se reportaron heridos durante la intervención, y las autoridades iniciaron un proceso disciplinario en su contra por el intento de evasión.

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Personal del INPE frustró el intento de fuga del interno José Reyes Jiménez, de nacionalidad venezolana, sentenciado por robo agravado, durante la cuenta general en el E. P. de Chiclayo. pic.twitter.com/gTVarQ86hK — Instituto Nacional Penitenciario - INPE (@INPEgob) March 24, 2026

Segundo intento en pocos días

Este hecho ha generado preocupación debido a que se trata del segundo intento de fuga en menos de 10 días en el penal de Chiclayo. La repetición de incidentes ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar las medidas de seguridad dentro del establecimiento penitenciario.

Según reportes de Exitosa, en días recientes se registró un caso similar en el mismo penal, donde un preso condenado a 35 años intentó fugar del penal, lo que refuerza la alerta sobre posibles fallas en los controles o en la vigilancia durante momentos clave como el conteo de internos.

Medidas y control interno

Tras lo ocurrido, el INPE dispuso acciones inmediatas. El interno será trasladado a un penal de mayor seguridad, donde permanecerá bajo un régimen más estricto. Además, se evalúan ajustes en los protocolos para evitar nuevos intentos de fuga.

Las autoridades penitenciarias también revisan los procedimientos internos y el desempeño del personal durante el incidente. Este tipo de situaciones suele estar vinculado a factores como la sobrepoblación o la necesidad de reforzar el control en zonas críticas del penal.

El caso vuelve a poner en agenda la seguridad en los centros penitenciarios del país. El intento de fuga en Chiclayo y su repetición en menos de 10 días reflejan un problema que requiere acciones inmediatas del INPE, especialmente en el control de internos por delitos graves como el robo agravado.