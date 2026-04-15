Ministerio de Cultura rechaza expresiones racistas del streamer Cristorata

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El Ministerio de Cultura se pronunció de manera contundente tras los comentarios racistas emitidos por el conocido streamer peruano Cristopher Puente Viena, conocido como Cristorata, durante una transmisión en vivo en su canal de la plataforma Kick.

Las expresiones, dirigidas contra ciudadanos de la sierra y el sur del Perú en el marco de los resultados preliminares de las elecciones, generaron rechazo inmediato en redes sociales y motivaron la intervención institucional.

Iniciarán investigación

En un comunicado difundido este 15 de abril, el Ministerio de Cultura rechazó las expresiones racistas y reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos humanos y el respeto a la diversidad cultural del país.

La entidad informó que la Procuraduría Pública pondrá en conocimiento de la Fiscalía Penal Especializada en Derechos Humanos los presuntos actos de discriminación racial, a fin de que se inicien las investigaciones preliminares conforme al artículo 323 del Código Penal.

El documento también exhortó a la ciudadanía, y en particular a los creadores de contenido y medios digitales, a ejercer un uso responsable del lenguaje y de las plataformas de difusión, evitando expresiones que promuevan o normalicen la discriminación.

Para la institución, este tipo de discursos no solo afectan a comunidades históricamente marginadas, sino que también socavan la convivencia democrática en un contexto electoral sensible.

#COMUNICADO | El Ministerio de Cultura rechaza las expresiones racistas emitidas por el ciudadano Cristopher Puente Viena e informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/JADQOBdFAe — Ministerio de Cultura (@MinCulturaPe) April 16, 2026

Reacciones sociales y contexto

El caso generó un amplio rechazo en redes sociales, donde usuarios y colectivos exigieron sanciones ejemplares, señalando que los comentarios de Cristorata reproducen prejuicios contra regiones como Puno, Cusco y Ayacucho, que han sido históricamente objeto de estigmatización. La polémica se suma a un clima político polarizado, en el que las plataformas digitales amplifican discursos de odio con gran alcance.

La intervención del Ministerio de Cultura se enmarca en la política pública de lucha contra la discriminación étnico-racial, que incluye la plataforma Alerta contra el Racismo, destinada a recibir denuncias ciudadanas. Con este caso, la institución busca enviar un mensaje claro sobre la intolerancia cero frente a expresiones que vulneren la dignidad de las personas.

"Serranos de mierda, come motes de mierda, burros de mierda"



Streamer Cristorata, lanza insultos racistas en contra de los votantes de Roberto Sanchez. Pensar que este idiota tiene miles de seguidores ¡INDIGNANTE! pic.twitter.com/NtSssa4zvm — Chacotero (@ChacoteroPeru) April 15, 2026

Cristorata pidió disculpas

Horas después de la polémica, Cristorata publicó un mensaje en su cuenta de X en el que reconoció la gravedad de sus palabras y ofreció disculpas. "Ayer dije cosas ofensivas sobre la gente de la sierra peruana. Estuvo mal y no tiene justificación. (...) A quienes se sintieron afectados, les pido disculpas de verdad", escribió.

Aunque la disculpa fue difundida ampliamente, las críticas persisten y el proceso legal anunciado por el Ministerio de Cultura continuará. El caso abre un debate sobre la responsabilidad de los influencers y streamers en el uso de sus plataformas, especialmente cuando sus mensajes pueden reforzar estigmas y afectar la cohesión social.