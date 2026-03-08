Día Internacional de la Mujer: Historia y actualidad de una fecha que nunca debemos de olvidar

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Hoy como cada 8 de marzo, desde el año 1975, se conmemora en el Perú y todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, fecha que rinde homenaje a la lucha social que significó la reivindicación de sus derechos.

Si bien es cierto que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce oficialmente esta importante fecha hace 51 años, a lo largo de la historia se han gestado acontecimientos históricos que han permitido su reconocimiento ante la sociedad, como, por ejemplo, la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas de Dinamarca en 1910, la cual marcaría el inicio de su derecho al voto universal.

Historia por el reconocimiento a sus derechos en el Perú

Los derechos de la mujer en nuestro país empezaron a hacerse respetar recién en 1955, cuando el entonces presidente Manuel Odría promulgó la ley que garantizaba su participación al sufragio. Al año siguiente, por primera vez fueron parte de una jornada electoral y, en aquella ocasión, nueve mujeres lograron ingresar al Congreso, siendo en total ocho diputadas y una senadora.

Con el pasar de los años se registraron otros hechos que reafirmaron su capacidad para insertarse en diversos campos de la sociedad, no por algo son parte de instituciones tan importantes como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, los Bomberos Voluntarios, entre otras.

Su constante participación en la política nacional es una clara muestra de la igualdad de sus derechos ante el Estado, no por algo han presidido los cargos más altos del Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Poder Judicial y, en el sector privado, su liderazgo es cada vez más relevante en la toma de decisiones para darle estabilidad y empleo al país.

El reto de la sociedad para el cierre de brechas

La conmemoración del Día Internacional de la Mujer no solo nos debe hacer recordar sus esfuerzos para vivir en un mundo de igualdades, también nos debe invitar a reflexionar sobre su situación actual y sobre lo que nos falta hacer como sociedad para erradicar las desigualdades, garantizar sus derechos y combatir los diferentes tipos de violencia a los que son sometidas diariamente.

Una brecha que la sociedad está obligada a cerrar es la desigualdad en el mercado laboral y acceso a la participación económica sin diferencias. Por ejemplo, los ingresos por hora de las mujeres son en promedio 29 % menores que los de los hombres, situación que limitan su acceso a una mejor calidad de vida.

Otro aspecto a darle prioridad es la vulneración a sus derechos desde su adolescencia, al convertirse en madres desde temprana edad. En Amazonas, Loreto y Ucayali, las adolescentes entre 15 y 19 años ya son mamás o están embarazadas por primera vez; además, a esta problemática se le suma la ausencia del Estado y con ello la dificultad para acceder a una educación y salud de calidad.

El reto está en nuestras manos, que sus derechos se conviertan en nuestros compromisos y sus alegrías inspiren a más mujeres a salir adelante a pesar de las adversidades.