Escándalo en el Mundial 2026: Paredes y Gavi protagonizan batalla campal tras triunfo de España

20/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

España y Argentina protagonizaron una final del Mundial 2026 que terminó con una escena inesperada y llena de tensión. Tras el pitido final en el MetLife Stadium, cuando los españoles celebraban el título conquistado, varios jugadores de ambas selecciones se vieron involucrados en enfrentamientos que empañaron el cierre de la histórica jornada, ya que pasaron de una batalla deportiva a una batalla campal llena de golpes.

Enfrentamiento tras la derrota de Argentina

El momento más polémico tuvo como protagonista a Leandro Paredes, quien ya había sido observado durante el partido por su juego intenso y sus constantes infracciones. El mediocampista argentino ingresó en el segundo tiempo y, pese a recibir una tarjeta amarilla, continuó arriesgando con entradas que pudieron haberle costado una segunda amonestación.

Sin embargo, la situación más complicada ocurrió después del final del encuentro. Mientras los futbolistas españoles festejaban la obtención de su segunda Copa del Mundo, Paredes se acercó a Eric García y protagonizó un fuerte intercambio que terminó con un intento de agresión contra el defensor español.

La reacción de Gavi no tardó en llegar. El mediocampista español salió en defensa de su compañero al observar el enfrentamiento y se dirigió hacia el jugador argentino. La tensión aumentó rápidamente, ya que Thiago Almada también intervino en la disputa y el cruce terminó con Gavi en el suelo tras un forcejeo entre los futbolistas.

Lo que la 📺 no mostró: la brutal pelea de Paredes y Gavi tras la final del partido 🇦🇷🇪🇸 pic.twitter.com/T6xeCFWMyp — Carlos Montero (@CMonteroOficial) July 20, 2026

Además de la pelea entre Paredes, Eric García y Gavi, también se registró otro momento tenso protagonizado por Nahuel Molina y Rodri. El lateral argentino tuvo un cruce con el mediocampista español, quien salió en defensa de sus compañeros ante las provocaciones que estaban ocurriendo en el campo.

Peleas generan indignación

Las imágenes de los incidentes se viralizaron rápidamente y generaron una ola de críticas hacia los futbolistas argentinos involucrados. Muchos aficionados cuestionaron que una final del mundo terminara con escenas de confrontación, especialmente después de un torneo marcado por la emoción y la rivalidad deportiva.

Finalmente, la intervención de varios jugadores y miembros de los cuerpos técnicos evitó que el conflicto pasara a mayores. Borja Iglesias, Lionel Scaloni y el asistente argentino Roberto Ayala participaron en el intento por separar a los protagonistas y controlar una situación que dejó una mancha en la celebración del campeonato español.

De esta manera y a pesar de los incidentes, España logró quedarse con una nueva estrella mundial tras imponerse ante Argentina. No obstante, el enfrentamiento posterior al partido quedó como una de las imágenes más recordadas de la final del Mundial 2026 por la tensión vivida después del último silbatazo.