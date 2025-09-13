Dictan 9 meses de prisión preventiva para conductor responsable del accidente en la Vía de Evitamiento

13/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El pasado jueves 11 de septiembre, un bus de la empresa Real Star, más conocidos como 'Los Celestes', se accidentó en la Vía de Evitamiento en Ate el cual dejó como saldo a dos personas fallecidas y otras nueve heridas. Como se observó en las imágenes de las cámaras de seguridad, el bus choca contra una valla metálica de seguridad y esta atraviesa completamente la unidad ocasionando la tragedia.

Dictan 9 meses de prisión preventiva contra conductor de 'Los Celestes'

Afortunadamente, agentes de la Policía Nacional del Perú, que acudieron al lugar en cuestión de minutos, lograron la captura del conductor Martín Effio para iniciar las investigaciones de rigor y dar con la razón de este siniestro. Ahora, la suerte de este chofer quedó echada luego de la comunicado por el Ministerio Pública.

A través de sus redes sociales, la Fiscalía dio a conocer que el Poder Judicial dictó 9 meses de prisión preventiva contra el responsable del trágico accidente en Ate al ser acusado por los delitos de homicidio culposo contra dos personas y de lesiones culposas en agravio de los heridos.

"Fiscalía de Santa Anita logró nueve meses de prisión preventiva para el conductor de bus de transporte público Martín Effio, investigado por los delitos de homicidio culposo en agravio de dos personas, así como de lesiones culposas en agravio de nueve personas. Esto luego de que colisionara el vehículo contra una baranda metálica en la Vía de Evitamiento, Ate, y ocasionara los daños personales", indicó dicho comunicado.

Retendrán el bus siniestrado

Además de la prisión preventiva a Martín Effio, la Fiscalía de Ate dio a conocer que el bus que se accidentó en la Vía de Evitamiento será incautado con la finalidad de poder otorgarle a los familiares de las víctimas y a los heridos una indemnización económica en un futuro cercano.

"El fiscal provincial Carlos Enrique Chura Quenta informó que ha requerido incautar la unidad de transporte a efectos de garantizar el pago de una reparación civil", añadieron.

Es importante precisar que algunos de los heridos continúan luchando por su vida debido a la gravedad de sus dolencias. Además, algunos de ellos tendrán que pagar los costos médicos por sus propios medios debido a que el seguro con el que contaba la unidad no brinda toda la cobertura necesaria.

En resumen, el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva para el conductor responsable del trágico accidente en Ate que dejó 2 fallecidos y nueve personas heridas.