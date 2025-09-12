Accidente en Vía de Evitamiento: Familia de mujer con graves lesiones teme que el seguro no cubra gastos

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El trágico accidente registrado en la Vía de Evitamiento, que dejó como saldo 2 personas fallecidas y hasta 9 heridos continúa causando indignación, pues además de que la unidad tenga una deuda millonaria en papeletas y el conductor no tenga licencia. Actualmente los lesionados tienen problemas para cubrir los gastos médicos.

Bus tiene Afocat

Tras la polémica generada por conocerse que el bus accidentado en la Vía de Evitamiento contaba con miles de soles en papeletas y su conductor no tenía brevete, un representante de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), se apersonó a la zona para responder a los medios.

Según la ATU, la unidad contaba con autorización y habilitación vigente para prestar servicio de transporte, así como inspección técnica aprobada y cobertura del seguro mediante la Asociación de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito (Afocat).

La problemática radica en que este tipo de seguro tiene un límite de cobertura, solo gastos médicos hasta 5 UIT, lo que equivale a 26750 soles. Por ello, hay dificultad y preocupación en la cobertura de las lesiones en casos como el de Daniela Mendoza, una de las pasajeras heridas por el accidente registrado la mañana del jueves 11 de septiembre.

Pasajera tiene fracturas en el cráneo

El esposo de Daniela Mendoza pudo conversar con 24 Horas, y detalló cuál es el actual estado de salud de su pareja, quien se encuentra internada en una clínica local.

"Ha sido bastante fuerte y estoy bastante preocupado en realidad porque mi esposa está muy delicada en este momento, tiene el cráneo roto y tiene en el pecho un golpe bastante fuerte y en el brazo tiene fracturas. (...) Está muy delicada", informó.

Además, señaló que no se sabe aún cuanto tiempo durará internada y mencionó que aún no se sabe si el seguro logrará cubrir completamente los gastos médicos.

"Está hospitalizada en este momento y no sé para cuántos días tiene, y a parte, el seguro no cubre todo, aparentemente, eso es lo que nos hace entender la gente del seguro. (...) Cuando nosotros llegamos al hospital en un inicio nos dijeron que no tenía SOAT el vehículo, después apareció el SOAT, vino la aseguradora conversó con nosotros y dijeron que solo van a cubrir 25 o 22 mil soles , nada más", reveló.

La mujer afectada, aunque se encuentra consciente no puede hablar por sus lesiones, ella se encuentra en reposo a la espera de ser intervenida quirúrgicamente.

En ese sentido, la familia de la mujer accidentada en la Vía de Evitamiento con fracturas en el cráneo manifestó su preocupación por la cobertura del Afocat con respecto a los gastos médicos.