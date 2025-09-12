RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Calvario continúa

Accidente en Vía de Evitamiento: Familia de mujer con graves lesiones teme que el seguro no cubra gastos

Daniel Mendoza es una de las pasajeras que sufrió graves lesiones en la cabeza a raíz del choque de un bus con la valla metálica de la Vía de Evitamiento. Su familia teme que Afocat no cubra los gastos médicos.

Accidente en Vía de Evitamiento
Accidente en Vía de Evitamiento Composición Exitosa

12/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 12/09/2025

Síguenos en Google News Google News

El trágico accidente registrado en la Vía de Evitamiento, que dejó como saldo 2 personas fallecidas y hasta 9 heridos continúa causando indignación, pues además de que la unidad tenga una deuda millonaria en papeletas y el conductor no tenga licencia. Actualmente los lesionados tienen problemas para cubrir los gastos médicos. 

Bus tiene Afocat

Tras la polémica generada por conocerse que el bus accidentado en la Vía de Evitamiento contaba con miles de soles en papeletas y su conductor no tenía brevete, un representante de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), se apersonó a la zona para responder a los medios. 

Según la ATU, la unidad contaba con autorización y habilitación vigente para prestar servicio de transporte, así como inspección técnica aprobada y cobertura del seguro mediante la Asociación de Fondos Regionales o Provinciales contra Accidentes de Tránsito (Afocat). 

La problemática radica en que este tipo de seguro tiene un límite de cobertura, solo gastos médicos hasta 5 UIT, lo que equivale a 26750 soles. Por ello, hay dificultad y preocupación en la cobertura de las lesiones en casos como el de Daniela Mendoza, una de las pasajeras heridas por el accidente registrado la mañana del jueves 11 de septiembre. 

Pasajera tiene fracturas en el cráneo

El esposo de Daniela Mendoza pudo conversar con 24 Horas, y detalló cuál es el actual estado de salud de su pareja, quien se encuentra internada en una clínica local. 

Accidente en Vía de Evitamiento: Joven que resultó con grave fractura espera ser operado
Lee también

Accidente en Vía de Evitamiento: Joven que resultó con grave fractura espera ser operado

"Ha sido bastante fuerte y estoy bastante preocupado en realidad porque mi esposa está muy delicada en este momento, tiene el cráneo roto y tiene en el pecho un golpe bastante fuerte y en el brazo tiene fracturas. (...) Está muy delicada", informó.

Además, señaló que no se sabe aún cuanto tiempo durará internada y mencionó que aún no se sabe si el seguro logrará cubrir completamente los gastos médicos. 

"Está hospitalizada en este momento y no sé para cuántos días tiene, y a parte, el seguro no cubre todo, aparentemente, eso es lo que nos hace entender la gente del seguro. (...) Cuando nosotros llegamos al hospital en un inicio nos dijeron que no tenía SOAT el vehículo, después apareció el SOAT, vino la aseguradora conversó con nosotros y dijeron que solo van a cubrir 25 o 22 mil soles, nada más", reveló. 

ATU anuncia sanciones contra chofer y empresa por accidente en Vía de Evitamiento que dejó dos muertos
Lee también

ATU anuncia sanciones contra chofer y empresa por accidente en Vía de Evitamiento que dejó dos muertos

La mujer afectada, aunque se encuentra consciente no puede hablar por sus lesiones, ella se encuentra en reposo a la espera de ser intervenida quirúrgicamente. 

En ese sentido, la familia de la mujer accidentada en la Vía de Evitamiento con fracturas en el cráneo manifestó su preocupación por la cobertura del Afocat con respecto a los gastos médicos. 

Independencia: Vehículo se incendió en plena vía pública generando caos y tráfico
Lee también

Independencia: Vehículo se incendió en plena vía pública generando caos y tráfico

Bus accidentado en Vía de Evitamiento: Conductor no contaría con licencia para conducir
Lee también

Bus accidentado en Vía de Evitamiento: Conductor no contaría con licencia para conducir

Temas relacionados Afocat Bus seguro Vía de Evitamiento

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA