Dina Boluarte cometió el mismo error político de José Jerí, admite su abogado: "Una coincidencia"

En entrevista para Exitosa, el abogado de Dina Boluarte, Juan Carlos Portugal, sostuvo que su patrocinada cometió el mismo error político del presidente José Jerí al no comunicar debidamente algunas de sus actividades. Ello, en referencia al caso 'Chifagate' y los casos que la expresidenta aún afronta.

No lo considera delito

Consultado por el caso Rolex, cuando la exmandataria recibió unos relojes por parte del gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima. Comparó ese suceso con lo que ha protagonizado Jerí Oré, señalando que la falta de transparencia les trajo a ambos cuestionamientos a sus gestiones.

"Hay una coincidencia en ambos casos, que en el caso del presidente Jerí y la presidenta de la República, ambos reconocieron que fueron errores políticos. En su momento pueden ser conceptuados como falta de transparencia, falta de comunicación, que son reproches absolutamente validos, sin que eso signifique un delito", indicó Portugal.

Sobre lo silente que se mostró Boluarte Zegarra durante su etapa en el Ejecutivo y cómo eso resquebrajó la relación con la prensa y la ciudadanía, manifestó que fue algo que debió mejorar. Sin embargo, sostiene que debió seguir la línea tras ser vacada, cuando dio la cara ante rumores de que se había fugado del país.

"Hubo un error de comunicación, sea por asesoría, por decisión propia, no creo que ha sido el detonante de la vacancia, pero me parece que debió mejorar la prudencia en el nivel de comunicación. El día que está en casa, al día siguiente, luego de la vacancia, se había construido una serie de fábulas con respecto a su desaparición", sostuvo.

Debe haber solo una versión

El abogado Juan Carlos Portugal habló con respecto a las diversas versiones que el presidente José Jerí dio sobre sus reuniones con un empresario chino. Por tal motivo, considera que el Ministerio Público debería recoger su versión antes de que la ofrezca a la prensa.

"La versión que determina la oficialidad es la que se incorpora oficial y formalmente en la declaración, no ante la tribuna o los medios, sino ante el Ministerio Público. Siempre es importante que los presidente de la República tengan primero una versión oficialmente ante el MP y sea exactamente la misma ante los medios", comentó.

