Marina de Guerra anunció el cierre de 89 puertos en todo el litoral peruano por oleajes anómalos

Cierran 89 puertos en todo el litoral peruano por oleajes anómalos

Un nuevo evento de oleajes anómalos está afectando el litoral peruano, por ello, la Marina de Guerra del Perú informó que 89 puertos fueron cerrados. Este fenómeno está afectando toda la cobertura de la costa del país: desde el norte hasta el sur del territorio peruano.

Enrique Varea Loayza, jefe del departamento de oceanografía de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DIHIDRONAV) de la Marina de Guerra, indicó que es un evento proveniente del suroeste frente a las costas de Chile y afecta en mayor magnitud a las playas que están orientadas hacia este frente.

Por la magnitud de los oleajes, las autoridades han sido obligadas a cerrar algunos puertos del país del litoral peruano en todo el país. Hasta el momento se han clausurado más de ochenta puertos, situación que continúa siendo evaluada y podría aumentar.

"Esta situación es evaluada constantemente. Nosotros desde la Dirección de Geografía seguimos evaluando las condiciones del estado del mar, a través de diferentes equipamientos", indicó el jefe departamental.

En algunas regiones del país, las olas podrían alcanzar tres veces su tamaño habitual lo que podría poner en riesgo a ciudadanos que viven cerca de las costas. Este nuevo fenómeno se habría intensificado durante este último fin de semana.

El oleaje tendría una proyección de duración hasta el 20 de setiembre, sin embargo, entre este lunes y martes se tendría la mayor intensidad, señaló el jefe Varea Loayza.

Medidas de protección ante fuertes oleajes

La Marina de Guerra y autoridades recomiendan a población costera, operadores portuarios y pescadores tomar las precauciones y seguir el canal oficial de la institución para evitar accidentes o daños materiales. Además, piden no exponerse al litoral y retirar las embarcaciones hacia tierra firme.

Hasta el momento se han contado 89 puertos marítimos cerrados por la presencia de oleajes que triplicarían su tamaño habitual en el litoral peruano. Según información del jefe del departamento de oceanografía se estima que este fenómeno permanezca hasta el 20 de setiembre.