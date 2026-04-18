Dos sismos remecen el Perú HOY, 18 de abril: Conoce AQUÍ los epicentros y la magnitudes

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Perú no deja de temblar. Dos sismos sacudieron el país en la mañana de este sábado 18 de abril: Conoce cuáles fueron las magnitudes y los epicentros de estos movimientos telúricos que alertaron a la ciudadanía desde muy temprano, de acuerdo al reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Temblor HOY en Perú: ¿Cuál fue la magnitud del último sismo?

Nuestro país está ubicado en la zona denominada 'Cinturón de Fuego del Pacífico', por ello, siempre se corre el riesgo de sufrir temblores y terremotos, ya que descansan sobre las placas tectónicas que siempre están en fricción. Debido a ello, las autoridades realizan un monitoreo constante de las actividades sísmicas en el territorio nacional.

Entre ellos, el Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP, que a través de sus redes sociales, realizó una actualización sobre los detalles del último sismo que sacudió el país este sábado. De acuerdo a su boletín informativo, dicho movimiento telúrico se registró alrededor de las 5:58 a.m.

El temblor de hoy fue de magnitud 3.5 y se dio a 25 kilómetros al oeste de Mollendo, Islay, en el departamento de Arequipa, también conocida como la 'Ciudad Blanca'. Asimismo, se dio a conocer que esta actividad tuvo una profundidad de 62 kilómetros con una latitud de -16.98 y longitud de -72.25 grados, así como un nivel de intensidad II-III en la escala de Mercalli Modificada.

Epicentro del último sismo de hoy, 18 de abril

Respecto a cuál fue el epicentro del último sismo sentido en la mañana de este sábado, de acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) fue en el mar. Cabe destacar que el movimiento no genera alerta de tsunami en el litoral peruano.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0214

Fecha y Hora Local: 18/04/2026,05:58:46

Magnitud: 3.5

Profundidad: 62 km

Latitud: -16.98

Longitud: -72.25

Intensidad: II-III Mollendo

Referencia: 25 km al O de Mollendo, Islay - Arequipahttps://t.co/FktWrYUVHo — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 18, 2026

Otro sismo sacudió Arequipa este sábado

El sismo sentido a las 5:58 a.m. este sábado no fue el único que se registró en el país. Pues bien, un temblor previo, precisamente a las 4:49 a.m. se sintió en Arequipa con una magnitud de 3.5 a 22 kilómetros al norte de Quilca, Camaná.

El IGP dio a conocer que esta actividad sísmica tuvo una profundidad de 91 kilómetros y nivel de intensidad II-III en la escala de Mercalli Modificada. Cabe destacar que hasta el momento, al cierre de esta nota de Exitosa, las autoridades locales no reportaron daños materiales ni víctimas; sin embargo, les recuerda mantener siempre la calma ante un sismo en el país.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0213

Fecha y Hora Local: 18/04/2026,04:49:53

Magnitud: 3.5

Profundidad: 91 km

Latitud: -16.53

Longitud: -72.50

Intensidad: II-III Quilca

Referencia: 22 km al N de Quilca, Camaná - Arequipahttps://t.co/WZWOyUwsPI — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) April 18, 2026

Dos sismos sacudieron Perú hoy, 18 de abril. De acuerdo al IGP ambos temblores se registraron en Arequipa y ante esta actividad recuerda a la ciudadanía tener siempre lista la mochila de emergencia en casa y participar de los simulacros nacionales para saber cómo actuar.