Dos sismos remecen el Perú HOY, 18 de abril: Conoce AQUÍ los epicentros y la magnitudes

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 18/04/2026
Perú no deja de temblar. Dos sismos sacudieron el país en la mañana de este sábado 18 de abril: Conoce cuáles fueron las magnitudes y los epicentros de estos movimientos telúricos que alertaron a la ciudadanía desde muy temprano, de acuerdo al reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP).
Temblor HOY en Perú: ¿Cuál fue la magnitud del último sismo?
Nuestro país está ubicado en la zona denominada 'Cinturón de Fuego del Pacífico', por ello, siempre se corre el riesgo de sufrir temblores y terremotos, ya que descansan sobre las placas tectónicas que siempre están en fricción. Debido a ello, las autoridades realizan un monitoreo constante de las actividades sísmicas en el territorio nacional.
Entre ellos, el Centro Sismológico Nacional (Censis) del IGP, que a través de sus redes sociales, realizó una actualización sobre los detalles del último sismo que sacudió el país este sábado. De acuerdo a su boletín informativo, dicho movimiento telúrico se registró alrededor de las 5:58 a.m.
El temblor de hoy fue de magnitud 3.5 y se dio a 25 kilómetros al oeste de Mollendo, Islay, en el departamento de Arequipa, también conocida como la 'Ciudad Blanca'. Asimismo, se dio a conocer que esta actividad tuvo una profundidad de 62 kilómetros con una latitud de -16.98 y longitud de -72.25 grados, así como un nivel de intensidad II-III en la escala de Mercalli Modificada.
Epicentro del último sismo de hoy, 18 de abril
Respecto a cuál fue el epicentro del último sismo sentido en la mañana de este sábado, de acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) fue en el mar. Cabe destacar que el movimiento no genera alerta de tsunami en el litoral peruano.
Otro sismo sacudió Arequipa este sábado
El sismo sentido a las 5:58 a.m. este sábado no fue el único que se registró en el país. Pues bien, un temblor previo, precisamente a las 4:49 a.m. se sintió en Arequipa con una magnitud de 3.5 a 22 kilómetros al norte de Quilca, Camaná.
El IGP dio a conocer que esta actividad sísmica tuvo una profundidad de 91 kilómetros y nivel de intensidad II-III en la escala de Mercalli Modificada. Cabe destacar que hasta el momento, al cierre de esta nota de Exitosa, las autoridades locales no reportaron daños materiales ni víctimas; sin embargo, les recuerda mantener siempre la calma ante un sismo en el país.
Dos sismos sacudieron Perú hoy, 18 de abril. De acuerdo al IGP ambos temblores se registraron en Arequipa y ante esta actividad recuerda a la ciudadanía tener siempre lista la mochila de emergencia en casa y participar de los simulacros nacionales para saber cómo actuar.