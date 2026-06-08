Resultado muestra gran división entre peruanos y Fuerza Popular está dispuesto al diálogo, según Keiko Fujimori

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, salió de su vivienda en San Borja y atendió a los medios de prensa. Consideró que los resultados muestran una gran división de los peruanos. Señaló que del lado de Fuerza Popular están dispuestos a tender puentes con otras fuerzas políticas y dialogar.

Keiko Fujimori se pronuncia desde exteriores de su domicilio

La mañana de este lunes 8 de junio, un día después de la segunda vuelta de Elecciones Generales 2026, la aspirante al sillón presidencial fue consultada si es que comparte la visión de que los primeros resultados de este proceso electoral reflejan la división que existe en la población peruana y cómo es que debe asumir esto su organización política y Juntos por Perú.

"El resultado sin duda es una gran división de los peruanos, pero nos corresponde a ambos partidos políticos y a todos sus dirigentes empezar luego del resultado final tender los puentes correspondientes", subrayó.

En ese sentido, Fujimori Higuchi añadió que desde Fuerza Popular existe "toda la predisposición". De otro lado, reveló si es que su partido político reportó algún tipo de incidente durante el último domingo, 7 de junio, en los locales de votación a nivel nacional debido a que se reportaron actas marcadas en diversos puntos del país.

"Ayer las actas que estaban marcadas

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