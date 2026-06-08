Discursos de fraude han sido aislados y no institucionales, de acuerdo con Martín D'Azevedo

08/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

A pocas horas de culminada la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, el debate político se ha centrado en la transparencia del proceso y la aceptación de los resultados.

En ese contexto, el politólogo Jorge Aragón Trelles afirmó que, hasta el momento, no existen cuestionamientos formales ni denuncias institucionales sobre un supuesto fraude electoral, un escenario distinto al observado en procesos anteriores.

Durante una entrevista con Exitosa, el especialista destacó que las críticas surgidas durante la jornada han sido aisladas y no representan una postura oficial de organizaciones políticas o actores relevantes del sistema electoral.

"Ha sido muy aislado...como comentarios muy individuales, no institucionales, nadie ha dicho que esta elección ha tenido un fraude. Ni siquiera los más vocales en la primera vuelta", señaló Aragón Trelles

Mejor organización y comunicación electoral

El experto en temas electorales Martín D'Azevedo, consideró que uno de los factores que explica el clima de mayor confianza es la mejora en la organización del proceso por parte de los organismos electorales. Según indicó, las lecciones aprendidas durante la primera vuelta permitieron corregir errores y fortalecer la comunicación con la ciudadanía.

Asimismo, resaltó algunas acciones implementadas por las autoridades para transparentar el conteo de votos y brindar información oportuna a la opinión pública.

"Ayer, por ejemplo, me sorprendió. 'Hemos dejado en cero las máquinas y vamos a empezar el conteo', dijo la ONPE seriamente tipo cinco y diez de la tarde. Entonces esas cosas y esas lecciones aprendidas, más la prudencia de ambos candidatos ahorita mismo", manifestó.

🔴🔵 #EligeBien2026 ✅🇵🇪 | En entrevista para Exitosa, el politólogo Jorge Aragón Trelles, señaló que en esta segunda vuelta fuera de comentarios individuales no se ha hablado de fraude. Sin embargo, indicó que habrá que esperar unos días a ver si alguien baraja la posibilidad.... pic.twitter.com/uhzn8adqD5 — Exitosa Noticias (@exitosape) June 8, 2026

El riesgo de que reaparezcan narrativas de fraude

Pese al escenario favorable, Aragón Trelles advirtió que aún es prematuro descartar completamente la aparición de cuestionamientos al proceso, especialmente debido a que los discursos de fraude pueden mantenerse latentes en determinados sectores políticos.

"Esta podría ser, digamos, uno de los aspectos positivos de este proceso electoral. Con relación al 2021 y con relación a la primera vuelta, los aprendizajes de varios actores que podríamos ir a una normalización", explicó.

Sin embargo, añadió que "el problema es cuando tú introduces la idea del fraude, eso demora mucho tiempo en salir del sistema. Entonces yo todavía esperaría unos días más a ver si por ahí alguien se dispara con alguna cosa que no estamos viendo en este minuto".

Las declaraciones del especialista reflejan un escenario electoral más estable y con mayores niveles de confianza que en procesos recientes. Aunque persiste la cautela ante posibles cuestionamientos posteriores, la ausencia de denuncias formales de fraude y la mejora en la gestión electoral aparecen como señales positivas para la consolidación de la institucionalidad democrática y la aceptación de los resultados por parte de la ciudadanía.

