Falla geológica provoca desastre en caserío, deja graves daños en viviendas y decenas de familias son evacuadas

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

Una grave falla geológica encendió las alarmas en el caserío Eladio Tapullima, ubicado en el distrito de San José de Sisa. El fenómeno, que se presentó de manera repentina, obligó a evacuar a numerosas familias ante el riesgo inminente de que el terreno continúe cediendo y termine por afectar por completo sus viviendas y medios de vida.

Falla geológica hunde caserío

Todo comenzó en las primeras horas del miércoles, cuando los pobladores notaron pequeñas fisuras en el suelo. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas grietas se expandieron rápidamente hasta alcanzar profundidades cercanas a los dos metros, evidenciando que no se trataba de un hecho aislado, sino de una situación de alto riesgo.

A medida que avanzaba el hundimiento, el temor creció entre los habitantes, quienes observaron cómo el terreno se volvía inestable. Esta situación generó una sensación constante de incertidumbre, ya que muchas viviendas quedaron comprometidas. Además, la interrupción del servicio de telefonía complicó la comunicación y dificultó la coordinación en medio de la emergencia.

Frente a este escenario, las autoridades locales dispusieron el traslado de decenas de familias hacia un polideportivo, con el objetivo de proteger su integridad. La evacuación se realizó de manera progresiva, mientras se evaluaban los daños y se restringía el acceso a la zona afectada para evitar mayores riesgos.

Cosechas se vieron afectadas

El impacto de la falla geológica no solo se limita a las viviendas. También ha golpeado duramente la economía de los pobladores, quienes dependen de la agricultura para subsistir. La pérdida de extensas áreas de cultivo ha dejado a varias familias sin su principal fuente de ingresos, agravando aún más la situación.

@canalnoficial #EnVivo Se registran enormes fallas geológicas en el caserío El Dorado en la Región San Martín ♬ sonido original - Canal N

Según reportes oficiales, al menos 20 viviendas presentan daños estructurales y cerca de 100 personas han resultado afectadas. No obstante, la cifra de evacuados sería aún mayor, lo que refleja la magnitud del desastre. Las autoridades continúan monitoreando la zona para evitar nuevas afectaciones.

Por ahora, el acceso al área permanece restringido mientras especialistas evalúan el comportamiento del terreno. En tanto, las familias afectadas enfrentan días de incertidumbre, intentando adaptarse a esta nueva realidad marcada por la pérdida y la preocupación constante ante la posibilidad de que la situación empeore.

No cabe duda que, la emergencia en San José de Sisa evidencia la vulnerabilidad de comunidades rurales ante desastres naturales. Mientras continúa el monitoreo del terreno, las familias afectadas intentan rehacer sus vidas lejos de sus hogares, enfrentando pérdidas materiales y económicas, y esperando una pronta respuesta que les permita recuperar estabilidad.