Dos SISMOS sacuden el centro del país este miércoles, 8 de julio: ¿Cuáles fueron magnitudes y epicentros, según el IGP?

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El territorio nacional no deja de temblar y de acuerdo a los dos recientes reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP) dos sismos han sacudido la zona del centro del Perú. A continuación, te presentamos cuáles fueron las magnitudes, epicentros y más detalles de los fenómenos naturales.

Dos sismos sacuden el centro del Perú HOY

Temblor en Junín: Reporte sísmico del IGP

El ente rector adscrito al Ministerio del Ambiente (MINAM), que se encarga de investigar y monitorear fenómenos de magnitud destructivos que podrían producir diferentes impactos en la población peruana, reportó dos movimientos telúricos suscitados durante la madrugada de este miércoles, 8 de julio.

El primero de ellos, se registró a las 00:29 a.m. a 45 kilómetros al noroeste de Satipo, Satipo - Junín y tuvo una magnitud de 4.5 en la Escala de Richter . Además, se indica que presentó una profundidad de 15 kilómetros.

Asimismo, se caracterizó por tener una intensidad de III-IV Satipo en la Escala sismológica de Mercalli, la cual lo califica como un temblor "leve a poco fuerte" ,es decir, que fue percibido por la mayoría de personas en edificios. Además, tuvo una latitud de -10.92 y una longitud de -74.87.

Recordemos que, el Perú se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico por lo que es recurrente que este tipo de fenómenos naturales se produzcan debido a que es un lugar altamente sísmico.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0426

Fecha y Hora Local: 08/07/2026,00:00:29

Magnitud: 4.5

Profundidad: 17 km

Latitud: -10.92

Longitud: -74.87

Intensidad: III-IV Satipo

Referencia: 45 km al NO de Satipo, Satipo - Junínhttps://t.co/8RcH2wJ79A — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 8, 2026

Temblor en Huánuco: Reporte sísmico del IGP

Horas después, específicamente a las 2:31 a.m. otro temblor sorprendió a la población del centro del país. Este ocurrió a 22 kilómetros al noreste de Huacaybamba, Huacaybamba - Huánuco.

Este nuevo reporte sismológico precisa que la actividas sísmica tuvo una magnitud de 3.4 en la Escala de Richter y tuvo una intensidad de II Huaycabamba según la Escala de Mercalli, es decir. fue un sismo "débil" que fue levemente percibido por la ciudadanía. También, se indica que presentó una profundidad de 15 kilómetros, mientras que registró una latitud de -8.87 y una longitud de -76.84.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0427

Fecha y Hora Local: 08/07/2026,02:31:40

Magnitud: 3.4

Profundidad: 15 km

Latitud: -8.87

Longitud: -76.84

Intensidad: II Huacaybamba

Referencia: 22 km al NE de Huacaybamba, Huacaybamba - Huánucohttps://t.co/uefJyGgZR2 — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 8, 2026

COEN-INDECI da a conocer los epicentros de los sismos

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del INDECI informó que el epicentro del movimiento telúrico ocurrido en Junín de magnitud 4.5 fue Perene, Chanchamayo.

.@Sismos_Peru_IGP informa sismo de magnitud 4.5 con epicentro en Perene, Chanchamayo - Junín. pic.twitter.com/MnUwiZx9ZI — COEN - INDECI (@COENPeru) July 8, 2026

Mientras tanto, el temblor de 3.4 grados en la Escala de Richter suscitado en Huánuco tuvo como epicentro Huacaybamba. Es necesario destacar que este tipo de documentos permiten conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el país y mantener informada a la población con información verificada.

La prevención: clave en un evento sísmico

José Cieza, conductor de 'Construyendo' en Exitosa, recomendó que ante este tipo de eventos sísmicos debemos tener en cuenta durante y después de estos. Indicó que si estás en un edificio o zona comercial, es aconsejable acercarse a las columnas del inmueble, debido a que ahí se encuentran los muros de concretos y vigas que te pueden brindar mayor seguridad.

En paralelo, el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) instó a mantener siempre la calma en la evacuación ante un sismo y tener siempre lista la mochila de emergencia que nos puede ayudar a sobrevivir las primeras 24 a 72 horas después de un desastre natural. A continuación lo que debe incluir esta:

1 litro de agua por persona.

Enlatados.

Galletas.

Una manta pequeña polar.

Alcohol en gel.

Mascarillas.

Artículos de higiene.

Linterna a pilas.

Radio portátil.

Silbato para dar alertas o avisos.

Como vemos, dos movimientos telúricos sorprendieron a la población de la zona centro del país. El primero de ellos ocurrió en Junín y tuvo una magnitud de 4.5, mientras que el segundo se registró en Huánuco y fue de 3.4 grados en la Escala de Richter.