Keiko Fujimori inicia proceso de transferencia y designa equipos para los ministerios

08/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina de la Presidenta Electa informó que se dio inicio al proceso de transferencia de gestión con la designación oficial de los equipos sectoriales que participarán en la recepción de información de los distintos ministerios que existen en el país.

Jefe del Equipo de Transferencia será Marco Vinelli

Según el comunicado difundido a través de la cuenta oficial de la Presidencia Electa, los equipos tendrán la misión de coordinar con cada ministerio para recopilar información clave sobre el estado actual de la administración pública. Dicho trabajo permitirá elaborar un diagnóstico detallado de cada sector antes del inicio del nuevo gobierno.

"Por encargo de la presidenta electa, Keiko Fujimori, el jefe del Equipo de Transferencia, Marco Vinelli, formalizó la designación de los equipos sectoriales que participarán en el proceso de transferencia de gestión de los distintos ministerios. Su labor permitirá recopilar información clave para elaborar un diagnóstico de cada sector y facilitar el inicio ordenado de la nueva gestión", menciona el comunicado.

La medida fue formalizada por el jefe del Equipo de Transferencia, Marco Vinelli, por encargo de la presidenta electa, la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Por encargo de la presidenta electa, Keiko Fujimori, el jefe del Equipo de Transferencia, Marco Vinelli, formalizó la designación de los equipos sectoriales que participarán en el proceso de transferencia de gestión de los distintos ministerios. Su labor permitirá recopilar... — Oficina de la Presidenta Electa (@ope_peru) July 8, 2026

La conformación de estos grupos marca uno de los pasos iniciales del proceso de transferencia entre el gobierno saliente y la gestión que asumirá el mando en las próximas semanas.

El objetivo es garantizar que el cambio de administración se realice de manera ordenada, con acceso a información actualizada sobre proyectos en ejecución, situación presupuestal y principales retos de cada ministerio. Los que se tiene conocimiento hasta el momento son los siguientes:

Miguel Torres: representante de la fórmula presidencial ganadora en las mesas de coordinación.

Marco Vinelli: jefe del equipo de transferencia de gobierno

Luis Arroyo, presidente del Consejo de Ministros

Carlos Pareja Ríos, ministro de Relaciones Exteriores.

Carlos Alberto Francisco Díaz Dañino, ministro de Defensa.

Rodolfo Acuña Namihas, ministro de Economía y Finanzas.

José Mercedes Zapata Morante, ministro del Interior.

Luis Enrique Jiménez Borra, ministro de Justicia y Derechos Humanos.

Juan Carlos Velasco Guerrero , ministro de Salud.

, ministro de Salud. Felipe Cesar Meza Millán, ministro de Desarrollo Agrario y Riego.

César Quispe Luján, ministro de la Producción.

José Reyes Llanos, ministro de Comercio Exterior y Turismo.

Ángelo Alfaro Lombardi, ministro de Energía y Minas.

Aldo Martín Prieto Barrera, ministro de Transportes y Comunicaciones.

Wilder Sifuentes Quilcate, ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Hary Yzarra Trelles, ministro de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Nelly Paredes del Castillo, ministra del Ambiente.

Fátima Altabás Kajatt, ministra de Cultura.

Lily Vásquez Dávila, ministra de Desarrollo e Inclusión Social.

Finalmente, la publicación de la oficina de Keiko Fujimori marca el inicio de este proceso de transferencia la formula del equipo que la acompañará en su eventual gobierno.