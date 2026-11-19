19/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Jolin Bazán Valderrama, conocido como alias 'Jolín' y señalado como presunto cabecilla de la organización criminal 'La Nueva Jauría', fue capturado en Ecuador durante un operativo coordinado entre las autoridades de ambos países y agentes estadounidenses. El detenido figuraba entre los delincuentes más buscados por la justicia peruana.

La captura de Jolín Bázan en Ecuador

La intervención se realizó en el sector Playa Azul, ubicado en Tonsupa, provincia de Esmeraldas. El operativo estuvo a cargo de la Policía Nacional de Ecuador, en coordinación con la Policía Nacional del Perú y agencias de Estados Unidos, entre ellas el FBI, como parte de las acciones de cooperación internacional para ubicar al prófugo.

Asimismo, en las labores de inteligencia participaron la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y la División de Investigación Transnacional de la Policía Nacional del Perú. Estas instituciones trabajaron conjuntamente para localizar a Bazán Valderrama, considerado un objetivo de alto valor para las autoridades peruanas.

Cabe señalar que, en septiembre de 2026, el Ministerio del Interior incorporó a alias 'Jolín' al Programa de Recompensas y ofreció S/300.000 por información que permitiera conocer su paradero y concretar su captura. Su detención representa un importante avance en las acciones contra las organizaciones criminales vinculadas a delitos de extorsión y secuestro.

Durante la intervención, los agentes decomisaron varios teléfonos celulares, equipos informáticos y dinero en efectivo, elementos que serán materia de las diligencias correspondientes. Tras su captura, Bazán Valderrama será puesto a disposición de las autoridades peruanas para continuar con los procedimientos legales y responder ante la justicia nacional.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Jolín Bazán Valderrama, alias "Jolín", sindicado como cabecilla de la organización criminal transnacional "La Nueva Jauría", fue detenido en Ecuador, según el ministro del Interior, César Astudillo. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 20, 2026

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Hace unos días, durante la prórroga del Estado de Emergencia en los establecimientos penitenciarios, el Comando Unificado y el INPE ejecutaron el traslado de 30 internos de alta peligrosidad que permanecían recluidos en el penal de Trujillo. Entre los reubicados figuran miembros de las organizaciones criminales denominadas Los Pulpos, La Jauría y Chicago Bulls.

Este desplazamiento de los reos se debe al reordenamiento penitenciario dispuesto por el Gobierno con el propósito de llevar a estos presos hacia recintos de mayor contención.

La intervención en el recinto trujillano se realizó siguiendo las medidas por la presidenta de la República, Keiko Fujimori, y estuvo liderada por el titular de la entidad penitenciaria, Abraham Lescano Salazar.

Ante ello, los agentes especializados del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) asumieron la custodia y el traslado de los treinta sujetos aplicando los protocolos de seguridad establecidos para restablecer el orden interno.