Eduardo Arana anuncia la creación de una unidad especializada en la PNP para combatir la extorsión

Este jueves 9 de octubre, se llevó a cabo una reunión en Palacio de Gobierno entre las principales autoridades del Ejecutivo, Congreso y dirigentes de transporte público para tomar medidas urgentes contra la ola de criminalidad que azota a dicho sector y a gran parte del país.

Anuncian creación de unidad especializada de la PNP para combatir extorsiones

Tras el encuentro entre estas partes, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, se dirigió a los medios de prensa que aguardaban por un pronunciamiento oficial. Durante este pronunciamiento, el premier dio a conocer que el primer acuerdo alcanzado es la creación de un equipo especializado dentro de la PNP.

De acuerdo a sus declaraciones, esta unidad dentro de la Policía Nacional del Perú se dedicar exclusivamente a combatir los casos de extorsión que aumentaron alarmantemente en el último tiempo.

"En un plazo no mayor a 15 días se creará una unidad especializadas en la Policía Nacional del Perú para combatir la extorsión", indicó.

En esa misma línea, Arana precisó que se conformará otra brigada integrada por la Fiscalía, Poder Judicial, Mininter y otros organismos claves en la lucha contra la delincuencia.

"En un plazo no mayor a 15 días, desde la Mesa Directiva del Congreso de la República se impulsará una iniciativa legislativa para la creación de un grupo interinstitucional especializado para el combate contra le extorsión y el sicariato integrado por el Ministerio Público, el Poder Judicial, Ministerio del Interior, PNP y otras instituciones", añadió.

No escatimarán en esfuerzos económicos

Finalmente, el presidente del Consejo de Ministros aseguró que el gobierno de Dina Boluarte no escatimará para otorgar los recursos económicos necesarios para sacar adelante los compromisos tomados en esta reunión.

A su vez, se indicó que se instalarán fiscalías especializadas en la investigación de bandas criminales las cuales hoy reina en el país. Por último, dio su compromiso de palabra de que la delincuencia y criminalidad bajarán en los próximos días luego de implementar este plan del Ejecutivo.

"El Ejecutivo se compromete a destinar el presupuesto necesario para la implementación de nuevas unidades de flagrancia, el grupo especializado mencionado anteriormente, y la creación de fiscalías especializadas en bandas criminales", finalizó.

