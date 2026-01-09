Lanzan artefacto explosivo contra diputada en Honduras: Detonación causó lesiones en su espalda y cabeza

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La legisladora Gladys Aurora López, resultó herida tras el impacto de un artefacto explosivo en su espalda mientras ofrecía declaraciones a la prensa, minutos antes de una sesión en el Congreso Nacional de Honduras.

Lanzan artefacto explosivo contra diputada hondureña

La tarde del jueves 8 de enero, la diputada hondureña del opositor Partido Nacional, fue víctima de un atentado con un artefacto explosivo justo previamente al inicio de una sesión legislativa y se disponía a dialogar con los medios de comunicación locales.

Aurora López se situaba en la entrada del Parlamento acompañada por otros legisladores de su partido, mientras que el jefe de bancada, Tomás Zambrano, declaraba a la prensa. En ese instante, ante la presencia de periodistas, un detonante fue lanzado desde el exterior del recinto y explosionó muy cerca de la legisladora.

El artefacto cayó precisamente en su hombro ocasionando que cayera. Tras ello Policías intervinieron de manera inmediata y la trasladaron a un centro médico de la capital hondureña para que reciba atención médica con urgencia.

Por su parte, el presidente electo del país centroamericano Nasry 'Tito' Asfura condenó y lamentó el hecho durante una entrevista concedida al Canal 3 de Tegucigalpa. "No quiero pensar que sea realmente por temas políticos, pero realmente son cosas que no pueden suceder", enfatizó.

#EDHN #VIDEO📹🚨|| Captan momento que lanzan mortero a la diputada Gladys Aurora López



↪️ Quedó grabado el momento en que un dispositivo explosivo es lanzado e impacta en al espalda de la diputada nacionalista a Gladys Aurora López, quien recién bajaba del hemiciclo legislativo,... pic.twitter.com/iIJ2VdHpWk — Enfoque Digital HN (@EnfoqueHN) January 8, 2026

Partido Nacional de Honduras condena ataque

Tras lo sucedido con la diputada Gladys Aurora López, el Partido Nacional de Honduras utilizó sus redes sociales para condenar "todo acto de violencia política que atente contra la vida, la integridad y la institucionalidad democrática del país", a través de un comunicado.

"El Partido Nacionald de Honduras condena el acto de violencia ocurrido en los predios del Congreso Nacional de Honduras, donde miembros de Libertad y Refundación (PLR) lanzaron un artefacto explosivo que detonó a centímetros de la diputada Gladys Aurora López", se lee al inicio de la misiva.

En consiguiente, señaló que "constituye una agresión directa" contra una mujer investida de autoridad, "contra la institucionalidad democrática y contra la convivencia pacífica del país". "La violencia política es inadmisible y no puede ser tolerada bajo ninguna circunstancia", aseveró.

También, exigieron el cese inmediato y promovido por PLR, a su vez la investigación exhaustiva e inmediata para identificar y llevar ante la justicia al autor material e intelectual de este atentado.

