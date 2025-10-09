Dina Boluarte: Presentan dos nuevas mociones de vacancia contra la presidenta de la República

09/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

Frente a la grave crisis de inseguridad ciudadana que adolece el país y en específico al atentado contra la agrupación Agua Marina, dos bancadas han anunciado sus mociones de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte.

Siguiendo los pasos de Renovación Popular, esta tarde, la Bancada Socialista y de Podemos Perú confirmaron que intentarán destituir a la presidencia, para lo cual ya empezaron a recolectar las firmas necesarias (33) para iniciar formalmente dicho procedimiento.

Acusan de "incapacidad" al Gobierno

Desde el Parlamento, el congresista Elías Varas afirmó que el país atraviesa una "situación de desgobierno", haciendo énfasis en el incremento de homicidios y la incapacidad del Poder Ejecutivo para atender esta problemática marcada y que aqueja la ciudadanía.

"La señora Boluarte trata con desprecio a nuestros hermanos peruanos, en tal sentido, ante una incapacidad y con niveles altos de corrupción de un Gabinete que realmente no da la talla, nos vemos en la obligación como peruanos de presentar una moción de vacancia. Decirle a la señora Boluarte: 'hasta aquí llegaste'", expresó el congresista.

#LoÚltimo



Bancada socialista también reúne firmas para vacar a la presidenta Dina Boluarte. Invitaron a la mandataria a renunciar.



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/UeJSqW3d9i — Canal N (@canalN_) October 9, 2025

Casi en paralelo, la Bancada de Podemos Perú también anunció dicha figura. A través de una conferencia de prensa, los integrantes del grupo parlamentario anunciaron la presentación de su moción por los más de 1 600 asesinatos en lo que va del año a manos de la delincuencia.

"No hay solución, vamos a ir hasta las últimas consecuencias. No hay plan contra la criminalidad nos vamos por la vacancia de Dina Boluarte", sostuvo el parlamentario Guido Bellido Ugarte.

No hay solución, ni plan contra la criminalidad nos vamos por la vacancia de Dina Boluarte pic.twitter.com/hyJxkwbUVH — Guido Bellido Ugarte (@GuidoBellidoU) October 9, 2025

El titular y congresista del mencionado partido político, José Luna Gálvez, también se expresó mediante sus redes sociales. "El Perú no soporta más tanta violencia y derramamiento de sangre. ¡Los criminales están destruyendo el país!", exclamó.

Podemos Perú impulsa la vacancia presidencial, ante la incapacidad de este gobierno para enfrentar a los sicarios y extorsionadores que imponen el terror en el país, frena el desarrollo ante la amenaza contra los emprendedores, pequeños comerciantes, microempresarios, artistas y... — José Luna Gálvez (@JOSELUNA_G) October 9, 2025

Renovación Popular también impulsa su moción

En diálogo con los medios de comunicación desde el Congreso, el legislador Diego Bazán, acompañado de su bancada, anunció que Renovación Popular impulsa desde hoy su moción de vacancia presidencial tras el atentado contra Agua Marina.

"Lo que corresponde es que la señora Dina Boluarte venga a este Parlamento y responda por estas situaciones e inmediatamente se vote. Se requieren 87 votos sí, yo creo que hoy no va ser complicado, hay fuerzas en el Parlamento que en los últimos minutos se han sumado a esta posición", sostuvo.

El congresista de la región La Libertad mencionó que esperan obtener las 33 firmas mínimas que requiere la moción para que pueda ser presentada a través de la Oficina de Mesa de Partes de este poder del Estado. De lograr dicho procedimiento, la mandataria deberá concurrir ante el Parlamento para que responda por esta problemática que, por ejemplo, viene quitándole la vida a 47 transportistas de Lima y Callao durante el 2025.

Desde el Legislativo no descartan seguir impulsando esta figura conforme pasen las horas o días.