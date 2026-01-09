¿Melissa Klug se lanzará como CANTANTE de cumbia? Ex de Jefferson Farfán sorprende con su respuesta

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Melissa Klug vuelve a sorprender a sus seguidores y esta vez al responder los rumores de que podría incursionar en la industria musical como cantante de cumbia. Conoce la tajante respuesta de la ex de Jefferson Farfán en redes sociales.

¿Melissa Klug incursionará en el canto?

Melissa Klug ha acaparado los titulares de la farándula peruana tras confirmar que, pese a verse amorosa y darle un beso a Jesús Barco, veía poco probable una reconciliación sentimental con el padre de su última hija.

La 'Blanca de Chucuito' aseguraba que actualmente está enfocada en sus proyectos personales y solo mantiene una relación cercana con el futbolista por el bienestar de su pequeña niña.

"Lo veo muy lejano", expresó al ser consultada sobre retomar su romance con Barco. "Siempre me verán con él porque tenemos una bebé y siempre seremos familia", acotó.

Al dejar zanjado el tema, una vez más, la empresaria chalaca llamó la atención, pero esta vez en su cuenta de Instagram, donde mantiene interacción con sus seguidores con cajas de preguntas para que puedan conocer un poco más de su vida, gustos y facetas. Es en ese marco que una usuaria lanzó una inesperada inquietud que la expareja de la 'Foquita' Farfán no pudo pasar por alto.

Tajante respuesta de Melissa Klug en redes

Como se recuerda, tras estar en un escándalo mediático con el '10 de la Calle', Darinka Ramírez, madre de la última hija de Farfán, se lanzó como cantante de reggaetón con 'Mala Jugada'. Este hecho generó los rumores de si Melissa Klug le seguiría los pasos y se animaría también a incursionar en el mundo de la música.

"¿Serías cantante de cumbia?", preguntó una de sus seguidoras, a lo cual, ella respondió de forma contundente y con humor, en su historia de Instagram: "¡No! No canto ni en la ducha. A mí me encanta mi trabajo, hacer campañas de productos para la belleza. Tener mi propia empresa de cosas para el hogar y seguir creciendo en eso".

Con ello, la 'Chalaca' deja en claro que no tiene intención alguna de pisar un escenario para interpretar algunos temas clásicos de la cumbia peruana o formar parte de una orquesta musical, ya que está enfocada en sus emprendimientos como 'MK Home' y en el cuidado y la crianza de sus hijos.

Melissa Klug rechaza ser cantante de cumbia.

De esta manera, Melissa Klug dejó en claro que no tiene en mente ser cantante de cumbia, asegurando que su vida está lejos de un micrófono y los escenarios musicales, porque está enfocada en sacar adelante su propia empresa.