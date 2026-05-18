"No estoy arruinado": Actor español rompe su silencio y responde rumores sobre supuesta crisis económica

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Luego de diversas especulaciones en medios internacionales sobre la situación financiera del reconocido actor y productor español, el implicado decidió pronunciarse en sus redes sociales mediante un contundente comunicado que busca aclarar todo lo que se ha especulado entrono a una supuesta crisis económica.

Comunicado para los medios de comunicación

El actor y productor internacional de origen español, Antonio Banderas tomó la decisión de pronunciarse públicamente frente a los rumores que circulaban sobre una supuesta crisis económica vinculada a sus proyectos teatrales. Por medio de un extenso comunicado, el artista aseguró que continúa apostando por el teatro y negó tajantemente estar atravesando problemas financieros.

COMUNICADO



Hola amigos.

Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido, una y otra vez, sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales.



La ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe. Lo siento por aquellos que pudiesen... pic.twitter.com/90auHEoU8y — Antonio Banderas (@antoniobanderas) May 17, 2026

Con esta manifestación escrita, el intérpete de distintos personajes a lo largo de su carrera comenta estar en un estado desolador teniendo que hacer aclaraciones nuevamente sobre un mismo tema.

"Me resulta desolador tener que dar de nuevo explicaciones que he repetido, una y otra vez, sobre mis objetivos en mis proyectos teatrales. La ruina de la que se me hace víctima en determinados medios no existe. Lo siento por aquellos que pudiesen encontrar un cierto placer en que esto fuese así", expresó Antonio Banderas a través de su cuenta.

Proyectos teatrales del actor

El actor hace unos años comenzó a realizar diversos proyectos teatrales en el Teatro del Soho CaixaBank en Málaga, España y las informaciones que han estado circulando es que la iniciativa no era rentable, lo que habría generado un desequilibrio en las finanzas del español.

Incluso, hizo hincapié en que este teatro es una empresa privada que funciona sin fines de lucro debido a que funciona como un establecimiento público y remarcó que no recibe aportes estatales ni las aceptará mientras el artista esté vivo.

A esto, el productor respondió que las obras teatrales continuarán sin inconvenientes en el recinto y que el personalmente asume los déficits sin inconvenientes porque la inversión del proyecto es una muestra de su compromiso con este tipo de arte, con el mismo y con la ciudad que lo vio nacer.

"Hemos logrado romper moldes en estos años y lo vamos a seguir haciendo. No, amigos míos, no estoy arruinado, estoy a tope! Y soy amenazantemente feliz! Hasta la vista babies", enfatizó.

Finalmente, el actor español tuvo esta aparición por sus redes sociales de manera contundente al responder cada uno de los puntos que se han estado comentando en las últimas semanas sobre una supuesta crisis económica.