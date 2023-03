Cecilia García cuestiona a Rafael López Aliaga: "¡Las ollas comunes te llaman y no les abres la puerta!"

19/03/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

La conductora de Exitosa, Cecilia García, cuestionó al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por no atender las necesidades de las ollas comunes, pese a que fue una de las promesas que impulsó en su campaña para alcanzar el sillón municipal.

"Vienes aquí a mentir. No vengas a meternos el cuento que tienes cero presupuesto. ¿Dónde c..... está en el 10 % para las ollas comunes?", cuestionó en una nueva edición de 'En defensa de la verdad'.

Cecilia García cuestiona a Rafael López Aliaga

La comunicadora criticó al alcalde de Lima Metropolitana por no atender a las madres de las ollas comunes, quienes vienen solicitando una reunión con López Aliaga sin obtener respuesta.

Las promesas del alcalde

López Aliaga, cuando era candidato a la alcaldía de Lima, propuso que la comuna metropolitana y los municipios distritales destinen al menos 10 % de sus ingresos para la asistencia directa de las ollas comunes.

También había ofrecido evaluar la calidad de los valores nutricionales de la alimentación proporcionada a los beneficiarios de esas organizaciones.

Cabe precisar que la Red de Ollas Comunes de Lima ha denunciando que, hasta la fecha, no han tenido una repuesta del burgomaestre para sostener una reunión, a fin de recordarle que mejore el servicio alimentario.

"¡Las personas te están llamando y nos les abres la puerta a las ollas comunes!", remarcó la periodista.

Cecilia García calificó al actual alcalde de la capital como "farsante". Esto por asegurar que se podía destinar el 10 % de presupuesto de la Municipalidad de Lima para "auxiliar" a las ollas comunes sin tener la certeza de que esto se pueda realizar.

"Eres un mentiroso, ni siquiera le abres la puerta y atiendes [a las madres]. ¿Y así decías que ibas a destinar el 10 por ciento? ¿Dónde está ese porcentaje ahorita que se necesita?. Engañaste a la población y fuiste un farsante", sostuvo.

Las criticas de Cecilia García se dan luego de que Rafael López Aliaga asegurara que, al inicio de su gestión, encontró a la municipalidad "quebrada" y sin fondos para ayudar a la población vulnerable. "El 1 de enero entro y no había nada de prevención. Si uno encuentra una municipalidad que no tiene un mango, que está quebrada y con cero de caja, no jodan, pues", había dicho.

La periodista consideró que el alcalde debió pedir información al municipio para conocer su estado financiero antes de realizar ofrecimientos a la población.