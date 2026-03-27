Ejecutivo presenta Plan "Semana Santa Segura 2026": Desplegarán más de 50 mil policías a nivel nacional

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Los ministros de Estado de las carteras del Interior, Comercio Exterior y el premier Luis Arroyo, presentaron el Plan de Operaciones denominado "Semana Santa Segura 2026". Según precisaron las autoridades, más de 50 mil efectivos policiales serán desplegados en todo el Perú para resguardar la seguridad ciudadana.

50 mil efectivos a nivel nacional

Durante una actividad oficial, llevada a cabo en el Cercado de Lima, el titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), José Reyes, precisó que durante los días de Semana Santa se prevé la movilización de 1.9 millones de viajeros, lo que generará un impacto económico de aproximadamente US$ 220 millones.

En esa línea, precisó que debido al movimiento turístico y las actividades religiosas que realizará la ciudadanía, se ha presentado el Plan "Semana Santa Segura 2026", el cual se ejecutará desde este domingo 29 de marzo hasta el 5 de abril.

Serán más de 50 mil efectivos policiales desplegados en todo el país y más de 27 mil solo en Lima, los cuales tendrán la función de ejecutar acciones de prevención, control del orden público y vigilancia tanto de lugares turísticos como iglesias, terminales de transporte y demás zonas concurridas durante los próximos feriados.

Ministro del Interior espera "paz y tranquilidad"

En otro momento, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) indicó que el Gobierno de José María Balcázar quiere que la ciudadanía realice sus actividades programadas por Semana Santa con total "paz y tranquilidad". Esta medida se ejecutará bajo un trabajo articulado entre la Policía Nacional del Perú (PNP), gobiernos regionales y locales, y demás entidades del Estado.

"Activa toda una estructura a fin de garantizar la tranquilidad en los sitios de mayor concurrencia propio de estos días, de tal modo, que el ciudadano sienta que se encuentra libre de todo despojo a su patrimonio y libre de todo daño a su integridad física", dijo ante la prensa, este viernes 27 de marzo.

Cabe mencionar que, José Zapata hizo un llamado a la población en general, indicándoles que desarrollen sus planes con total tranquilidad, debido a que los agentes policiales se encargarán de brindar escenarios seguros.

Asimismo, expresó su agradecimiento a todas las instituciones que han colaborado con la elaboración de dicho plan, el cual es el resultado de haber mantenido varias reuniones tanto a nivel operativo como estratégico. "Que tengan unos días de reflexión, paz y tranquilidad", precisó.

Es así como, las autoridades del Ejecutivo presentaron el Plan "Semana Santa Segura 2026", el cual tiene la finalidad de desplegar más 50 mil efectivos a nivel nacional para resguardar las distintas zonas concurridas.