RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Política
Ante el Congreso

Gabinete Arroyo aún no define cuando solicitará voto de confianza: "Próximamente vamos a poner fecha"

En declaraciones a la prensa, el premier Luis Arroyo precisó que aún no ha mantenido reuniones con las bancadas del Congreso, con miras al pedido del voto de confianza, el cual aún no ha sido programado.

Premier Arroyo sobre pedido del voto de confianza
Premier Arroyo sobre pedido del voto de confianza (Difusión)

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 27/03/2026

Síguenos en Google News Google News

El premier Luis Arroyo fue consultado nuevamente sobre cuándo su Gabinete Ministerial se presentará ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. Al respecto, la autoridad reiteró que, hasta el momento, no se ha establecido una fecha para realizar dicha acción; sin embargo, "próximamente" se abordaría el tema.

Evitó dar detalles sobre voto de confianza

Mediante declaraciones a los medios de comunicación desde el Cercado de Lima, el presidente del Consejo de Ministros recordó que, a penas juramentó como premier, se reunión con el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi.

Según precisó, durante dicho encuentro abordaron diversos temas y uno de ellos fue el pedido de confianza; sin embargo, no se acordó una fecha exacta para aquel. Esto también fue informado por Rospigliosi en su momento, que además indicó, en una próxima reunión se establecería la fecha.

En esa línea, el premier Arroyo evitó brindar detalles sobre si tienen estimado solicitar la cuestión de confianza antes o después de las elecciones generales 2026, las cuales se llevarán a cabo el próximo 12 de abril. La autoridad cambió de tema al precisar que desde le Ejecutivo se vienen empleando medidas en torno a la crisis de inseguridad ciudadana.

"Nosotros estamos trabajando desde el primer día, trabajando eficientemente y gestionando definitivamente, entonces le voto de confianza, me presenté al día siguiente al señor presidente del Congreso, conversamos intercambiamos de ideas y hemos quedado que próximamente vamos a poner la fecha para presentarnos al Congreso", dijo ante la prensa, este viernes 27 de marzo.

Presidente Balcázar envía mensaje a nuevos policías: "No me queda duda de que enfrentarán al sicariato y extorsión"
Lee también

Presidente Balcázar envía mensaje a nuevos policías: "No me queda duda de que enfrentarán al sicariato y extorsión"

Sobre reunión con bancadas 

Cabe mencionar que, al ser interrogado sobre si ya mantuvo reuniones con las bancadas del Congreso para intercambiar ideas y exponer su plan de Gobierno, Arroyo indicó que todavía no ha ejecutado ningún encuentro. "En su momento lo vamos a hacer, pero todavía no lo hemos hecho", enfatizó.

Como se recuerda, el pasado 23 de marzo, el premier indicó que desde la próxima semana se llevaría a cabo las reuniones con los distintos grupos políticos, debido a que los parlamentarios estarían "atareados" por diversas actividades.

En conclusión, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, respondió ante las interrogantes sobre diversos temas, uno de ellos fue la falta de fecha para que soliciten el voto de confianza ante el Pleno del Congreso. Estas declaraciones las dio luego de presentar el Plan de Operaciones "Semana Santa Segura 2026".

Premier Arroyo presentó despliegue de Fuerzas Integradas en 27 distritos: "Una forma distinta de enfrentar la criminalidad"
Lee también

Premier Arroyo presentó despliegue de Fuerzas Integradas en 27 distritos: "Una forma distinta de enfrentar la criminalidad"

Temas relacionados Congreso fecha Gabiente Luis Arroyo voto de confianza

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA