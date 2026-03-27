Gabinete Arroyo aún no define cuando solicitará voto de confianza: "Próximamente vamos a poner fecha"

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El premier Luis Arroyo fue consultado nuevamente sobre cuándo su Gabinete Ministerial se presentará ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza. Al respecto, la autoridad reiteró que, hasta el momento, no se ha establecido una fecha para realizar dicha acción; sin embargo, "próximamente" se abordaría el tema.

Evitó dar detalles sobre voto de confianza

Mediante declaraciones a los medios de comunicación desde el Cercado de Lima, el presidente del Consejo de Ministros recordó que, a penas juramentó como premier, se reunión con el presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi.

Según precisó, durante dicho encuentro abordaron diversos temas y uno de ellos fue el pedido de confianza; sin embargo, no se acordó una fecha exacta para aquel. Esto también fue informado por Rospigliosi en su momento, que además indicó, en una próxima reunión se establecería la fecha.

En esa línea, el premier Arroyo evitó brindar detalles sobre si tienen estimado solicitar la cuestión de confianza antes o después de las elecciones generales 2026, las cuales se llevarán a cabo el próximo 12 de abril. La autoridad cambió de tema al precisar que desde le Ejecutivo se vienen empleando medidas en torno a la crisis de inseguridad ciudadana.

"Nosotros estamos trabajando desde el primer día, trabajando eficientemente y gestionando definitivamente, entonces le voto de confianza, me presenté al día siguiente al señor presidente del Congreso, conversamos intercambiamos de ideas y hemos quedado que próximamente vamos a poner la fecha para presentarnos al Congreso", dijo ante la prensa, este viernes 27 de marzo.

Sobre reunión con bancadas

Cabe mencionar que, al ser interrogado sobre si ya mantuvo reuniones con las bancadas del Congreso para intercambiar ideas y exponer su plan de Gobierno, Arroyo indicó que todavía no ha ejecutado ningún encuentro. "En su momento lo vamos a hacer, pero todavía no lo hemos hecho", enfatizó.

Como se recuerda, el pasado 23 de marzo, el premier indicó que desde la próxima semana se llevaría a cabo las reuniones con los distintos grupos políticos, debido a que los parlamentarios estarían "atareados" por diversas actividades.

En conclusión, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo, respondió ante las interrogantes sobre diversos temas, uno de ellos fue la falta de fecha para que soliciten el voto de confianza ante el Pleno del Congreso. Estas declaraciones las dio luego de presentar el Plan de Operaciones "Semana Santa Segura 2026".