"El Congreso no quiere entender": Hernán Mendieta sobre negativa a derogar ley de crimen organizado

En diálogo con Exitosa, el presidente de la Asociación de Transportistas Nacional e Internacional, Hernán Mendieta, se refirió a las conversaciones que habrían tenido con el Congreso de la República respecto a cambios o derogatoria de la ley de organizaciones criminales. Sobre ello, aseguró que ellos no quieren entender y que están lejos de una buena conversación.

Se refirió a la modificatoria que debería cumplirse con la referida ley, alegando que de esta manera se facilitaría el trabajo contra las agrupaciones delincuenciales. Reiteró que la presencia de un defensor legal de oficio facilitaría que las intervenciones a domicilios se desarrollen con verdadera normalidad.