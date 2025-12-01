El Dr. Armando Massé se despide de Exitosa y se prepara para un NUEVO RETO: llegar a la Presidencia

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El doctor Armando Massé, conductor del programa Médicos en Acción, anunció su salida de Radio Exitosa por motivos estrictamente personales. Con mucho optimismo, indicó que busca enfocarse en el nuevo reto que tiene en su camino: ser presidente del Perú para seguir ayudando a millones de pacientes en todo el país.

Dr. Massé se despide de sus oyentes en Exitosa

Durante el programa Contra el Tráfico, Massé cedió la posta a Ricardo Rondón para que continúe con un pequeño espacio dedicado a la salud. El especialista, quien durante más de 15 años ha brindado apoyo en casos sociales, decidió hacer una pausa en su trabajo con nuestra emisora a fin de dedicarse de lleno a su faceta en la política.

"Hoy día la vida me presenta nuevos retos. He decidido hacer un alto en este programa, por respeto a las normas. Querer ser presidente del Perú no solo es querer, es sacrificar muchas cosas", expresó.

Armando Massé aseguró que su intención de convertirse en jefe de Estado no es un sueño más, sino una obligación y un compromiso con los peruanos y las poblaciones más vulnerables. "Tenemos que sacar a nuestro país adelante. Tenemos que salvar al Perú", manifestó.

Massé anuncia campaña para llegar a la Presidencia

El doctor Massé, quien alista una candidatura presidencial junto al Partido Democrático Federal, mencionó que ha recorrido cada rincón del país, y que ello lo ha llevado a vivir de cerca las necesidades y carencias de muchas personas. Si bien reconoció que la campaña electoral será difícil, confía plenamente en el buen recibimiento que obtendrá por parte de la población.

"Conozco costa, sierra y selva (...) A mí me reciben con banda musical, regalos, ofrendas. He estado en Juliaca, Arequipa, Chiclayo. Y ahora me toca el resto del país, para levantar la bandera del Perú. Va a ser una tarea muy dura, pero estamos preparados para ello", manifestó.

Asimismo, no dudó en confesar que, al anunciar su despedida, sentía mucha nostalgia por los años que estuvo en la conducción del programa Médicos en Acción. "Me voy con nostalgia, porque los voy a extrañar y mucho. Pero sé que este esfuerzo es necesario", expresó.

Con una promesa hecha y una meta fija, el doctor Armando Massé se despidió de la señal de Radio Exitosa para enrumbarse en su nueva faceta: la política. Desde ahora, Contra el Tráfico, conducido por Ricardo Rondón, extenderá su programación de lunes a viernes de 4 a 7 p.m.