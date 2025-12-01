RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Actualidad
Compromiso con el Perú

El Dr. Armando Massé se despide de Exitosa y se prepara para un NUEVO RETO: llegar a la Presidencia

Con una promesa hecha y una meta fija, el doctor Armando Massé se despidió de la señal de Radio Exitosa para enrumbarse a una nueva faceta: la política.

Dr. Armando Massé se despide de Exitosa.
Dr. Armando Massé se despide de Exitosa. Exitosa.

01/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 02/12/2025

Síguenos en Google News Google News

El doctor Armando Massé, conductor del programa Médicos en Acción, anunció su salida de Radio Exitosa por motivos estrictamente personales. Con mucho optimismo, indicó que busca enfocarse en el nuevo reto que tiene en su camino: ser presidente del Perú para seguir ayudando a millones de pacientes en todo el país. 

Dr. Massé se despide de sus oyentes en Exitosa

Durante el programa Contra el Tráfico, Massé cedió la posta a Ricardo Rondón para que continúe con un pequeño espacio dedicado a la salud. El especialista, quien durante más de 15 años ha brindado apoyo en casos sociales, decidió hacer una pausa en su trabajo con nuestra emisora a fin de dedicarse de lleno a su faceta en la política. 

"Hoy día la vida me presenta nuevos retos. He decidido hacer un alto en este programa, por respeto a las normas. Querer ser presidente del Perú no solo es querer, es sacrificar muchas cosas", expresó. 

Armando Massé aseguró que su intención de convertirse en jefe de Estado no es un sueño más, sino una obligación y un compromiso con los peruanos y las poblaciones más vulnerables. "Tenemos que sacar a nuestro país adelante. Tenemos que salvar al Perú", manifestó. 

Massé anuncia campaña para llegar a la Presidencia

El doctor Massé, quien alista una candidatura presidencial junto al Partido Democrático Federal, mencionó que ha recorrido cada rincón del país, y que ello lo ha llevado a vivir de cerca las necesidades y carencias de muchas personas. Si bien reconoció que la campaña electoral será difícil, confía plenamente en el buen recibimiento que obtendrá por parte de la población.

Elecciones 2026: Candidatos oficiales serán conocidos el 23 de diciembre, confirma Roberto Burneo
Lee también

Elecciones 2026: Candidatos oficiales serán conocidos el 23 de diciembre, confirma Roberto Burneo

"Conozco costa, sierra y selva (...) A mí me reciben con banda musical, regalos, ofrendas. He estado en Juliaca, Arequipa, Chiclayo. Y ahora me toca el resto del país, para levantar la bandera del Perú. Va a ser una tarea muy dura, pero estamos preparados para ello", manifestó.

Asimismo, no dudó en confesar que, al anunciar su despedida, sentía mucha nostalgia por los años que estuvo en la conducción del programa Médicos en Acción. "Me voy con nostalgia, porque los voy a extrañar y mucho. Pero sé que este esfuerzo es necesario", expresó. 

José Luna lanzó su candidatura presidencial y anunció que lanzará un shock de inversión pública y privada
Lee también

José Luna lanzó su candidatura presidencial y anunció que lanzará un shock de inversión pública y privada

Con una promesa hecha y una meta fija, el doctor Armando Massé se despidió de la señal de Radio Exitosa para enrumbarse en su nueva faceta: la política. Desde ahora, Contra el Tráfico, conducido por Ricardo Rondón, extenderá su programación de lunes a viernes de 4 a 7 p.m.

Temas relacionados campaña electoral Doctor Armando Massé Presidente Ricardo Rondón Salud

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA