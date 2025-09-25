'El Monstruo': Justicia de Paraguay dicta prisión preventiva contra Erick Moreno Hernández

25/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Erick Moreno, alias 'El Monstruo', fue capturado la noche del último miércoles 24 de septiembre en Paraguay tras un operativo especial de los efectivos policiales de dicho país. Ahora, de acuerdo a un periodista paraguayo, el cabecilla de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte' no pensaría en retornar al Perú.

'El Monstruo' no pensaría en volver al Perú

La tarde de este jueves 25 de septiembre, el periodista paraguayo, Iván Leguizamón, recurrió a su cuenta oficial de 'X' para informar que el delincuente tendría pensado no volver a nuestro país.

El Monstruo no quiere volver a Perú y quedará en una cárcel de máxima seguridad, según decidieron dos jueces de Paraguay. Tenía cédula y pasaporte falsos. Dice estar enfermo. Asegura que la Policía de su país lo protegía. Los detalles, enseguida, a las 18:00, por @ABCTVpy. pic.twitter.com/oQJdTqL2G3 — Iván Leguizamón (@ivanciclon) September 25, 2025

"El Monstruo no quiere volver a Perú y quedará en una cárcel de máxima seguridad, según decidieron dos jueces de Paraguay. Tenía cédula y pasaporte falsos. Dice estar enfermo. Asegura que la Policía de su país lo protegía", se lee en el post del hombre de prensa.

Juez decreta prisión preventiva en cárcel de máxima seguridad

Además, de acuerdo al medio ABC TV Paraguay, el criminal compareció hoy por la mañana en el Palacio de Justicia de Asunción, en la que dos jueces decidieron que permanecerá en una cárcel de máxima seguridad.

"Lo hizo frente a los dos jueces que ordenaron su captura con fines de extradición. Primero ante el juez Francisco Acevedo, se hizo la audiencia identificatoria, él reconoció ser 'El Monstruo' y el juez decretó su prisión preventiva en la cárcel de máxima seguridad Martín Mendoza, de Emoboscada", indica el informe periodístico.

En consiguiente, el medio señala que "después compareció ante la jueza Clara Ruíz Díaz, quien fue quien también ordenó su captura".

"El fiscal que representó al Mnisterio Público fue Giovanni Grisetti, quien fue convocado para participar de ambas audiencias. El abogado que acompañó a 'El Monstruo' es un defensor público que se llama Horacio Caballero", indica el informe.

Documento de prisión preventiva contra 'El Monstruo'

'El Monstruo' revela estar enfermo

En otro momento, en el programa periodístico se revela que el cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte' ha señalado que se encuentra enfermo y que "supuestamente ya tiene solamente un pulmón".

"Dijo que sufre de asma severa y que no aguantaría un régimen de reclusión, que moriría rápido, pidió que por favor lo tengan en Paraguay porque en la cárcel de Perú lo van a liquidar", informó el medio.

Como vemos, de acuerdo al periodista paraguayo Iván Leguizamón, Erick Moreno alias 'El Monstruo', tiene cédula y pasaportes falsos. Además, indicó que el acusado de ser cabecilla de la banda criminal 'Los Injertos del Cono Norte, no tendría pensado volver al Perú y que jueces de Paraguay decidieron que se quede en cárcel de máxima seguridad.