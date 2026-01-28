RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Provisionalmente en Dircote

'El Monstruo' es trasladado a Lima: PNP realiza inspección en carceleta de Dircote donde será recluido

La PNP realizó una inspección en la carceleta de la Dircote donde será recluido Erick Moreno alias 'El Monstruo' tras su llegada a Lima.

'El Monstruo' será recluido en carceleta de Dircote
'El Monstruo' será recluido en carceleta de Dircote (Composición Exitosa)

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 28/01/2026

La Policía Nacional del Perú (PNP) encabezada por el comandante general PNP, Oscar Manuel Arriola Delgado, realizó una inspección a las instalaciones de la Dircote, establecimiento donde será recluido Erick Moreno 'El Monstruo' tras su arribo a Lima.

Será recluido en Dircote provisionalmente

Erick Moreno alias 'El Monstruo' está siendo trasladado desde Arequipa hacia Lima durante la tarde de este 28 de enero, tras ser entregado por las autoridades paraguayas.

Se aproxima que su llegada se de alrededor de las 6:00 de la tarde de este miércoles. Su traslado se realiza bajo estrictos protocolos de seguridad tras diversas escalas técnicas para el abastecimiento de combustible, según precisó la PNP.

La aeronave Antonov que transporta al cabecilla de 'Los Injertos del Cono Norte' partió desde la ciudad de Asunción (Paraguay) pasando por Cochabamba (Bolivia) hasta su llegada al territorio peruano en la ciudad de Arequipa.

Noticia en desarrollo...

