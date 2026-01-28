Alerta por huaico en Junín: Lluvias intensas bloquean carretera y dejan serios daños en Chanchamayo

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Las temporada de lluvias comienza a dejar estragos en el país. Esta madrugada, las intensas precipitaciones provocaron la activación de quebradas en Junín, lo que generó un huaico de regular magnitud que bloqueó la carretera en Chanchamayo.

Activación de quebradas arrasan con carretera marginal en Junín

El fenómeno meteorológico ocurrió alrededor de las 2 de la madrugada en el sector Sangani, cerca de la ciudad de Pichanaqui. Un gran alud de agua, lodo, piedras y desmonte descendió desde la quebrada Shinbillo y alcanzó la vía principal de Satipo.

Todo ello causó la destrucción de la capa asfáltica de la vía, afectando veredas e incluso algunos tramos de la carretera marginal. Esto obligó a restringir el tránsito vehicular a horas de la madrugada.

A horas de la mañana, maquinaria pesada de la Municipalidad de Perené llegó al lugar para iniciar los trabajos de habilitación de la vía. Solo se permite el paso de vehículos de gran tonelaje, luego de que estos esfuerzos lograran rehabilitar parcialmente la vía.

La PNP informó a América Noticias que el paso entre La Merced y Pichanaqui está restringido y lento debido a la acumulación de logo y piedras.

Lluvias afectan significativamente la selva central

El día martes 27 de enero, se había registrado una fuerte lluvia en Pichanaqui, que generó la activación de otra quebrada y la consecuente inundación de un tramo de la carretera marginal.

La zona más crítica y afectada estuvo en el sector Ebenezer, donde se tuvo que interrumpir el tránsito vehicular y peatonal: múltiples vehículos quedaron varados y recién pudieron circular tras la intervención de tres cargadores frontales.

Además, una torrencial lluvia destruyó la carretera y la dejó totalmente inaccesible en el sector Los Tigres, del centro poblado de Sanibeni. Otra afectación fue el colapso de tuberías de agua de la Junta Administradora de Agua Potable (JAAP), causando el corte del servicio de agua potable.

Esta situación ha generado que pobladores de Sanibeni y otras zonas afectadas soliciten la intervención inmediata de las autoridades locales.

Asimismo, los vecinos del sector Vista Alegre, en el centro poblado Boca Huantashiri, han pedido apoyo al gobierno local tras deborde del río.

