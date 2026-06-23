Aves marinas aparecen sin vida en playas de Tumbes: Cangrejo jaiba morada sería causante

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La aparición de piqueros de patas azules muertos en varias playas de la provincia de Contralmirante Villar, en la región Tumbes, ha encendido las alarmas entre pescadores y residentes de la zona.

Las aves marinas, conocidas popularmente como "patos azules", comenzaron a aparecer sin vida en el litoral, situación que preocupa a quienes dependen del mar para subsistir.

Piqueros de patas azules fueron hallados sin vida en diversas playas

Inicialmente se especuló que la mortandad estaría relacionada con la falta de alimento o alguna enfermedad que afecta a estas especies. Sin embargo, pescadores de la zona consideran que existiría otro factor detrás de este fenómeno.

José Criollo, pescador de Zorritos, descartó que las aves estén muriendo por falta de comida. "Es temporadita porque antes no ha habido esto. Hay harto pez, debe ser plaga porque sí comen", señaló.

El hombre de mar explicó que en la zona existe la presencia de la llamada jaiba morada, un crustáceo que, según los pescadores, posee sustancias que podrían resultar peligrosas.

Sospechas sobre la jaiba morada

Criollo indicó que este animal podría afectar tanto a las aves como a los propios pescadores. "Podría matar, porque tiene un ácido que hasta la red lo quema. Acá en manos nomás, nunca se lo saca, se ampolla la mano. Y eso, tiene líquidos fuertes", manifestó.

Incluso, debido a la presencia de este crustáceo, algunos pescadores han optado por suspender temporalmente sus labores. "Por eso no salimos a pescar, el motivo es ese animal", agregó.

Mientras tanto, otras hipótesis apuntan a que las aves habrían migrado desde otras zonas por la escasez de alimento y que el agotamiento sería una de las causas de la mortandad.

Hasta el momento, las autoridades especializadas no han emitido un informe oficial sobre este caso. Los pobladores esperan la intervención de los especialistas para determinar las verdaderas causas de la muerte de los piqueros y evitar que la situación continúe afectando al ecosistema marino de Tumbes.

🔴🔵 #ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | Preocupación en Tumbes. Piqueros de patas azules fueron hallados sin vida en diversas playas de la región, generando alarma entre la población y pescadores. De manera preliminar, se señala que el cangrejo jaiba morada podría estar relacionado con la muerte... pic.twitter.com/dW5Pie0vLu — Exitosa Noticias (@exitosape) June 23, 2026

Hallazgo de aves marinas en estado moribundo

La presencia de aves marinas debilitadas y sin vida en diversas playas de la Costa Verde ha encendido las alertas entre vecinos, deportistas y autoridades. En la playa Makaha, en Miraflores, se han reportado gaviotas, pelícanos y zarcillos en evidente estado de desnutrición y agotamiento, situación que preocupa a quienes frecuentan diariamente la zona.

Según los testimonios recogidos en el lugar, las alteraciones en las condiciones del mar estarían afectando la disponibilidad de alimento para estas especies, obligándolas a permanecer cerca de la orilla sin la fuerza suficiente para volver a volar o alimentarse.



La Municipalidad de Miraflores, Serfor y la Policía Ecológica exhortaron a la población a no manipular, trasladar ni acercarse a las aves que se encuentren debilitadas o varadas en las playas.

Asimismo, se recomienda reportar inmediatamente los hallazgos a las autoridades competentes, evitar que mascotas entren en contacto con los animales afectados y respetar las zonas donde se realicen las evaluaciones.

