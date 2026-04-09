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Sanciones para electorado

Elecciones 2026: Multas electorales van desde los S/27.50 hasta los S/275 por no ir a votar

Conoce aquí las multas electorales que el JNE podría aplicar para los ciudadanos en general y aquellos sorteados como miembros de mesa los cuales van desde los S/27.50 hasta los S/275 por no ir a votar.

Elecciones 2026: Conoce las categorías de las multas electorales
Elecciones 2026: Conoce las categorías de las multas electorales (Composición Exitosa)

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/04/2026

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En declaración para Exitosa, el jefe de atención al usuario del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Luis Grillo, explicó cuáles son las multas electorales por no ir a votar en las Elecciones 2026. Así, precisó que los electores podrían ser acreedores de una multa que va desde los S/27.50 hasta los S/275. Conoce aquí las categorías de las multas.

Conoce cuáles son las multas electorales de elecciones 2026     

A solo tres días de las Elecciones 2026, el electorado tiene la obligación, tal como lo establece la Constitución Política del país, de acudir a votar. Por ello, ante una omisión de este deber, el JNE emite una sanción, que se traduce en una multa económica.

Las multas se dividen en dos categorías: por omisión al sufragio o por la instalación de la mesa. Como indicó para nuestro medio, en el primer caso existen tres categorías que se basa en la tabla de niveles de pobreza establecido por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) dividido de la siguiente manera según la ubicación del distrito:

Multas electorales por no votar:

  • No pobres: S/110.00 (Se aplica el 2% de una UIT 2026) 
  • Pobres: S/55.00 (Se aplica el 1% de una UIT 2026)  
  • Pobreza extrema: S/27.50 (Se aplica el 0.5% de una UIT 2026)  

En el caso de omisión a la instalación de la mesa en donde se aplica el 5% de una UIT, la categoría más elevada, y que para el actual proceso electoral asciende hasta los S/275.00                  

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Multas son acumulables

En el caso de los ciudadanos que fueron sorteados como miembros de mesa, el vocero del JNE exhorta a esta población convocada a que pueda asistir a tiempo para evitar la aplicación de la sanción económica.

Se recuerda que los miembros elegidos deben presentarse desde las 6:00 a.m. en los respectivos locales de votación, de modo que se pueda iniciar la jornada electoral desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. de este 12 de abril.

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En caso, los ciudadanos sorteados como miembros de mesa que no acudan a votar y tampoco realicen la instalación de la mesa, el JNE indica que las multas electorales son acumulables. "Va a tener una multa por omisión a sufragio y a la instalación", afirmó Grillo. 

Para todos aquellos electores que han sido sorteados como miembros de mesa la multa por no instalar la mesa es de S/275, mas si no vota, la sanción sería acumulable. Para el resto de electores las multas van desde los S/27.50 hasta los S/275 por no ir a votar.

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