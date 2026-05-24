Zully y Cañita confirman que tienen una relación y están muy enamorados: "Llevamos dos meses"

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Zully y Cañita son dos de las figuras más prominentes en redes sociales en los últimos años y recientemente han generado revuelo al confirmar que tienen una relación sentimental. La streamer y el tiktoker confirmaron su romance durante un evento en Gamarra y también revelaron el motivo por el que mantuvieron en reserva su relación durante tanto tiempo.

Zully y Cañita confirman que son novios

Todo ocurrió durante el fin de semana en la inauguración de la tienda de ropa de Zully, en Gamarra. La influencer tomó la palabra para agradecer a los asistentes por asistir a la inauguración de su nuevo negocio y, posteriormente, le pasó el micrófono a Cañita, quien terminó revelando que ambos tienen un romance.

El joven agradeció nuevamente a los asistentes y luego habló sobre una sorpresa. "Hay algo que no queríamos decirles, pero creo que ya es momento de decirlo, mi amor", dijo Cañita, interrumpiendo a Zully, que estaba muy nerviosa.

La joven dijo: "Bueno, que lo diga él, pues, ¿no? Porque es el hombre, porque yo me pongo nerviosa", indicó. Enseguida, el experto en batallas de TikTok dijo: "Para los que no sabían, pues yo con Zuly ya llevamos dos meses de relación". Esta confesión dejó sorprendidos a todos los asistentes, que aplaudieron y gritaron de emoción.

Posteriormente, fue el mismo influencer quien contó que habían mantenido su relación en estricto privado para evitar malos comentarios o que personas externas intervengan en su relación y puedan dañarla.

"No quería anunciarlo, pero... porque normalmente sé que la gente se mete en la relación" , dijo Cañita, quien en todo momento lucía muy feliz por estar apoyando a su novia en una de las etapas más importantes de su vida laboral.

¿Cuántos gana Cañita en batallas de TikTok?

En una reciente entrevista en el programa América Hoy, el influencer peruano reveló que su fortuna mensual asciende a 2 millones de dólares, dejando en shock a las conductoras y al público.

La revelación de Cañita dejó atónitas a Janet Barboza, Rebeca Escribens y 'Giselo', quienes no podían creer lo que estaban escuchando.

"Queeeeeee Cañita gana más de 2 millones de dólares mensuales. Esto es una locura ¿Qué hago yo levantándome a las 5:30 de la mañana con las ojeras hasta el piso?, expresó Janet Barboza.

Es así que, la confirmación del romance entre Zully y Cañita generó gran emoción entre sus seguidores y asistentes al evento. Ambos dejaron en claro que prefirieron mantener su relación en privado para protegerla de críticas y comentarios externos. Ahora, la pareja decidió dar un paso más y mostrarse públicamente más unida que nunca.