Esposa de André Carillo revela el motivo por el que terminó su relación: "Sufrí y lloré en silencio"

24/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Suhaila Jad puso fin a su relación con André Carrillo después de más de 10 años juntos y tres hijos en común. La influencer española compartió un extenso mensaje en el que explicó los motivos por los que decidió dar un paso al costado y enfocarse en su crecimiento personal, ahora que ya no está más con el futbolista.

¿Por qué Suhaila terminó con André Carrillo?

La modelo abrió su corazón en un mensaje publicado en redes sociales, donde confiesa que el futbolista la habría humillado, mentido y faltado el respeto. Según sus propias palabras, eso la dejó completamente destruida.

Sin embargo, a pesar de los malos ratos que pasaba con el futbolista, ella habría seguido cuidando de su familia y su relación. "Yo seguía amando, cuidando, respetando y protegiendo a mi familia; sosteniendo a mis hijos cuando no tenía fuerzas y acompañando incondicionalmente", escribió.

En otra parte de su confesión, asegura que el futbolista le robó lo que debieron ser algunos de los momentos más especiales de su vida y, producto de ello, sufrió mucho y se sintió muy triste, sola, y casi podía sentir que estaba en modo de supervivencia, más no disfrutando de una vida plena.

" Se aprovechó de mi amor real, genuino y puro, de mis sueños de tener mi propia familia. Sufrí en silencio y lloré tanto en tantos sitios (...) no le contaba nada a nadie porque lo quería proteger", confesó.

Suhaila Jad termina con André Carrillo

Después de hacer esa catarsis, afirmó que ahora está consciente de que hizo mal en callar y aguantar durante mucho tiempo. También explicó que aguantó maltratos durante mucho tiempo con el ideal de que sus hijos crecieran al lado de su padre. Sin embargo, ahora se aleja completamente de Carrillo, con la convicción de que siempre luchó y respetó a su familia.

Magaly aconseja a Sauhaila

La periodista hizo un análisis sobre las recientes publicaciones que Suhaila hizo en redes sociales, dando a entender que se trataría de una presunta infidelidad por parte del pelotero. Ante ello, recordó que ambos han estado envueltos en rumores de crisis sentimental y separación en los últimos meses, ya que incluso se habían dejado de seguir en redes sociales.

Asimismo, comentó que André Carrillo ha sido mencionado en escándalos mediáticos desde hace bastante tiempo, siendo uno de los últimos una fiesta en el Golf de Los Incas. Además, le envió un mensaje a Suhaila tras leer sus publicaciones.

"Yo creo que hay personas que las mujeres decidimos soportar y decidimos no poner límites. La cuestión es que, si tu pareja no pone límites a las cosas que hace, tú tienes que saber cuál es tu límite y qué es lo que tú estás dispuesta a permitir o no, al margen de lo que haga la persona que está a tu lado", indicó.

La separación entre Suhaila Jad y André Carrillo ha generado gran impacto en redes sociales debido a las delicadas confesiones de la influencer. Su testimonio refleja cómo muchas personas permanecen en relaciones dolorosas por proteger a su familia, hasta decidir priorizar finalmente su bienestar emocional y crecimiento personal.