Elecciones 2026: Entérate las condiciones climáticas para este domingo 12 de abril, según el Senamhi

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A tres días de llevarse a cabo las elecciones generales 2026, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) hizo público cuál será el pronóstico climático este domingo 12 de abril tanto en la costa, la sierra y la selva del Perú.

A continuación, te compartimos el estado del clima que estará vigente desde el viernes 10 al domingo 12 de abril, a fin de que puedas tomar las precauciones del caso si es que estas por viajar al interior del país con destino a sufragar.

Condiciones del clima para la costa

De acuerdo a su reciente pronunciamiento, en la costa norte, las temperaturas máximas oscilarán entre los 32 °C y 37 °C en Tumbes y Piura, entre 30 °C y 35 °C en Lambayeque, y de 28 °C a 32 °C en La Libertad. Del mismo modo, para la costa central se esperan valores entre los 26 °C y 33 °C en Áncash y la región Lima.

Asimismo, en la costa sur, las temperaturas máximas fluctuarán entre los 28 °C y 34 °C en Ica, de 28 °C a 30 °C en Arequipa, y entre los 27 °C y 29 °C en el litoral de Moquegua y Tacna. Además, se prevé un cielo nublado en las primeras horas de la mañana, con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.

En ese sentido, el Senamhi indica que no se esperan precipitaciones significativas; sin embargo, precisan que predominará el cielo despejado hacia el mediodía, a lo largo del litoral costero, con posibilidad de lluvias ligeras y dispersas, principalmente por la tarde y noche.

Sierra y selva del Perú

Con respecto a la sierra peruana, se prevé un incremento de la temperatura diurna en la vertiente occidental, con valores máximos entre los 20 °C y 34 °C en la sierra norte, de 19 °C y 32 °C en la sierra centro, y entre los 19 °C y 31 °C en la sierra sur, con cielos despejados durante la mañana y primeras horas de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, en la sierra norte (Cajamarca y La Libertad) se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad durante el fin de semana. En la sierra centro (Áncash y Lima), se prevén precipitaciones ligeras, principalmente en horas de la tarde y noche.

Sobre la condiciones que presentará la selva peruana, el Senamhi indicó que se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad durante el fin de semana, principalmente en la selva alta de Huánuco, Pasco, Junín, Cusco y Madre de Dios, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h.

Desde la entidad recomiendan tomar las precauciones necesarias ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas, con el fin de garantizar viajes seguros durante la jornada electoral.