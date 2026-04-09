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Elecciones 2026: Entérate las condiciones climáticas para este domingo 12 de abril, según el Senamhi

El Senamhi informó cuáles serán las condiciones climáticas en la costa, sierra y selva del Perú para el fin de semana del 10 al 12 de abril, día en el que se desarrollará las elecciones generales en nuestro país.

Elecciones será este domingo 12 de abril.
Elecciones será este domingo 12 de abril. ONPE

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 09/04/2026

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A tres días de llevarse a cabo las elecciones generales 2026, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) hizo público cuál será el pronóstico climático este domingo 12 de abril tanto en la costa, la sierra y la selva del Perú.

A continuación, te compartimos el estado del clima que estará vigente desde el viernes 10 al domingo 12 de abril, a fin de que puedas tomar las precauciones del caso si es que estas por viajar al interior del país con destino a sufragar.

Condiciones del clima para la costa

De acuerdo a su reciente pronunciamiento, en la costa norte, las temperaturas máximas oscilarán entre los 32 °C y 37 °C en Tumbes y Piura, entre 30 °C y 35 °C en Lambayeque, y de 28 °C a 32 °C en La Libertad. Del mismo modo, para la costa central se esperan valores entre los 26 °C y 33 °C en Áncash y la región Lima.

Asimismo, en la costa sur, las temperaturas máximas fluctuarán entre los 28 °C y 34 °C en Ica, de 28 °C a 30 °C en Arequipa, y entre los 27 °C y 29 °C en el litoral de Moquegua y Tacna. Además, se prevé un cielo nublado en las primeras horas de la mañana, con tendencia a cielo con nubes dispersas hacia el mediodía.

En ese sentido, el Senamhi indica que no se esperan precipitaciones significativas; sin embargo, precisan que predominará el cielo despejado hacia el mediodía, a lo largo del litoral costero, con posibilidad de lluvias ligeras y dispersas, principalmente por la tarde y noche.

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Sierra y selva del Perú

Con respecto a la sierra peruana, se prevé un incremento de la temperatura diurna en la vertiente occidental, con valores máximos entre los 20 °C y 34 °C en la sierra norte, de 19 °C y 32 °C en la sierra centro, y entre los 19 °C y 31 °C en la sierra sur, con cielos despejados durante la mañana y primeras horas de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, en la sierra norte (Cajamarca y La Libertad) se esperan lluvias de ligera a moderada intensidad durante el fin de semana. En la sierra centro (Áncash y Lima), se prevén precipitaciones ligeras, principalmente en horas de la tarde y noche.

Sobre la condiciones que presentará la selva peruana, el Senamhi indicó que se esperan lluvias de moderada a fuerte intensidad durante el fin de semana, principalmente en la selva alta de Huánuco, Pasco, Junín, Cusco y Madre de Dios, acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento cercanas a los 45 km/h.

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Desde la entidad recomiendan tomar las precauciones necesarias ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas, con el fin de garantizar viajes seguros durante la jornada electoral.

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