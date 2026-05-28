Reconocido exactor peruano de Al Fondo Hay Sitio denuncia uso de su imagen para tratamientos contra el cáncer

28/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tras ver una serie de publicidades con una temática en particular, el reconocido exactor peruano salió frente a cámaras para denunciar el uso indiscriminado de su imagen en tratamientos naturales que prometen curar el cáncer, una enfermedad que él fue diagnosticado hace unos años.

Denuncia públicamente el uso de su imagen sin su consentimiento

Por medio de una serie de declaraciones en televisión nacional, el actor Christian Thorsen, reconocido por su participación en la serie peruana 'Al Fondo Hay Sitio' denunció públicamente un video que busca desacreditarlo usando su imagen y falsificando su voz para brindar un testimonio que no comparte sobre su lucha contra el cáncer que fue diagnosticado hace unos años atrás.

"Este tipo de cosas no pueden seguir sucediendo ni pasando porque juegan además con la esperanza de la gente que está en mi situación, porque esa es otra cosa, yo sigo en la batalla, yo no he conseguido la cura absoluta todavía, me siento muy bien, voy por buen camino, pero sigo en la lucha", enfatizó el actor peruano.

En las redes sociales se vienen difundiendo un video realizado con inteligencia artificial en el que se ve la participación del actor Christian Thorsen siendo asociado a tratamientos relacionados con el cáncer que serían presuntos brebajes que prometen mejorar la enfermedad en corto tiempo.

Como parte del video, se puede escuchar un supuesto testimonio del actor en el que él afirma que su voz ha sido alterada con inteligencia artificial para comentar sobre una receta de la que él no tiene conocimiento que promete una mejora en el cáncer de próstata en una semana usando una serie de ingredientes que no tiene ningún respaldo científico.

Dentro de esta denuncia salió a relucir también el nombre del doctor Elmer Huerta, la persona que supuestamente le habría recetado el brebaje para que el actor se recuperara en corto tiempo siguiendo las indicaciones.

El video creado con inteligencia artificial ha hecho que Christian Thorsen muestre una evidente indignación con todo lo acontecido, incluso brindo declaraciones sobre su estado actual de salud contando la medicación del muérdago que forma parte de un complemento en su diagnóstico.

Incluso, hizo énfasis en que cada paciente y organismo es distinto. Sin embargo, para el exactor peruano de la reconocida serie menciona la importancia en la denuncia porque desacredita lo que para él significa el tratamiento que le ha funcionado para sentirse bien y lleva 4 años con la medicina natural ya que lo ayuda a tener calidad de vida en su lucha contra el cáncer.