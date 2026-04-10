¡Buena noticia! Realizarán cirugías gratuitas para niños con fisura labial y paladar hendido en Callao

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Cada tres minutos, nace en el mundo un niño con fisura labial y/o paladar hendido, una malformación congénita que genera dificultades en la alimentación, el habla, la audición y el desarrollo emocional de quienes la padecen.

Frente a esta situación, Operación Sonrisa abre una nueva convocatoria para realizar 80 cirugías reconstructivas gratuitas a pacientes de escasos recursos de Lima y provincias en el Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao del 20 al 24 de abril.

Operación Sonrisa realizará cirugías gratuitas

Operación Sonrisa Perú es una asociación privada sin fines de lucro que brinda servicios médicos gratuitos a través de la cirugía plástica y reconstructiva a niños, jóvenes y adultos de escasos recursos que padecen de fisura labial y/o paladar hendido.

"Tenemos previsto recibir aproximadamente 150 pacientes y, tras de una evaluación clínica multidisciplinaria y exámenes de laboratorio, se definirá quiénes estarán aptos para las cirugías que se realizarán del 20 al 24 de abril en el mismo hospital", comenta Lizet Campos, directora ejecutiva de la asociación.

Asimismo, la vocera agrega que, el objetivo de Operación Sonrisa es que la mayor cantidad de familias puedan recibir atención oportuna y especializada.

"Muchos padres no saben que existen opciones gratuitas y de calidad. Un niño con fisura labial o paladar hendido puede tener una vida completamente normal si recibe tratamiento integral a tiempo", añade.

¿Quiénes pueden inscribirse?

Pacientes con fisura labial de todas las edades

Pacientes con paladar hendido de todas las edades

Mujeres gestantes cuyo bebé haya sido diagnosticado con esta condición, para recibir orientación y atención oportuna.

Si por alguna razón, el paciente no es considerado en esta ocasión, recibirá atención multidisciplinaria y quedará registrado en la base de datos de la organización para su seguimiento e inclusión en la programación de futuras campañas quirúrgicas.

¿Cómo inscribirse?

Los familiares interesados podrán inscribir a los pacientes completando un formulario virtual con sus datos y adjuntando el diagnóstico del paciente, una fotografía y número de DNI, a través de los siguientes canales:

WhatsApp: 987 014 816

987 014 816 Teléfono: (01) 745-7738 (lunes a viernes, 9:00 a.m. a 5:00 p.m.).

(01) 745-7738 (lunes a viernes, 9:00 a.m. a 5:00 p.m.). Regístrate en este formulario

Importancia de la atención integral

En esta edición más de 50 voluntarios médicos y no médicos, tanto locales como internacionales, brindarán atención multidisciplinaria en cirugía plástica, pediatría, anestesiología, enfermería, odontología, nutrición, terapia de lenguaje y psicología.

Operación Sonrisa informó que desde hace 26 años han realizado más de 7,600 cirugías gratuitas gracias al compromiso de sus voluntarios médicos y especialistas que donan su tiempo y experiencia para estas intervenciones.