Elecciones 2026: Incrementan a 61 mil policías para seguridad ciudadana durante comicios del 12 de abril

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

A tan solo dos días de las Elecciones 2026, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, indicó que se han incrementando el número de agentes policiales para los comicios del 12 de abril.

En ese sentido, señaló que se han incrementado a 61 mil los policías que brindarán el resguardo ciudadano para el desarrollo de los comicios generales de este domingo.

Incrementan a 61 mil policías

Más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas este domingo 12 de abril para ejercer su deber y derecho al voto que definirá a las siguientes autoridades del Ejecutivo y Legislativo en un periodo de cinco años.

En ese sentido, el resguardo ciudadano por parte de las autoridades policiales deberá ser garantizado tal como lo ha indicado el comandante general Arriola.

Así, indicó que en el marco de el Plan de Operaciones de Seguridad Elecciones 2026 tendrá el soporte de más de 61 mil policías, los cuales partirán este viernes 10 de abril hacia las diversos puntos a nivel nacional.

"Desde este momento, los policías en número de 61,615 se hacen cargo, así como los miembros de las fuerzas armadas de los 10,336 locales de votación", señaló Arriola.

El viaje por parte de los agentes iniciará alrededor de las 10:00 p.m., policías que partirán desde el kilómetro 37 de la carretera Panamericana, hacia todas las oficinas descentralizadas de procesos electorales y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Además indicó que parte del plan también ha incluido la seguridad personal de los candidatos presidenciales. Durante esta última semana, se reforzaron las medidas a favor de estos.

Efectivos PNP podrán votar en regiones

A través de un comunicado oficial, la PNP confirmó la implementación del Plan de Operaciones "Elecciones Generales 2026" para asegurar el derecho al voto de todos sus integrantes.

Este plan contempla que que el servicio policial se dividirá en dos turnos. Así, el personal uniformado podrá desplazarse hacia sus centros de sufragio correspondientes este domingo.

Comunicado PNP

En el caso de los agentes que se encuentran destacados en regiones alejadas de su ubigeo electoral, las autoridades policiales han dispuesto permisos especiales. En este caso, las autoridades de la PNP tienen la orden de otorgar las facilidades correspondientes.

Ahora, más de 61 mil policías brindarán la seguridad ciudadana durante las Elecciones 2026 a realizarse este domingo 12 de abril como informó el comandante general dela PNP, Óscar Arriola.