¡No pierdas tu voto! ONPE advierte cuáles son los errores más frecuentes al marcar la cédula

10/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este domingo 12 de abril, alrededor de 27 millones de peruanos asistirán a las urnas para elegir al presidente de la República, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino. Para esta jornada, se tiene prevista la instalación de más de 92 mil mesas de sufragio en todo el país, las cuales abrirán sus puertas desde las 7:00 a. m., tras el proceso de instalación que iniciará una hora antes.

Con el objetivo de evitar votos nulos, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) emitió una serie de recomendaciones clave para los ciudadanos que aún tienen dudas sobre cómo marcar correctamente su cédula.

¿Cuáles son los errores más frecuentes del elector al momento de votar?

La experta en capacitación electoral de la ONPE, Betty Luján, explicó que los errores más comunes se presentan en relación al voto preferencial y al llenado correcto de la cédula.

1. Escribir números que no corresponden a candidatos: En los ensayos, se observó que este error se presenta en todas las columnas de la cédula, excepto en la presidencial. En ese sentido, la especialista de la ONPE destacó la importancia de que el elector tenga claro el número de su candidato, ya sea memorizándolo o llevándolo anotado en un papel, algo que está permitido.

2. Confundirse al consignar el voto preferencial: Muchos electores presentan dudas sobre cómo consignar correctamente el voto preferencial. Al respecto, Luján precisó que, en la columna de senadores, se aplica el doble voto preferencial, mientras que en las columnas de diputados y Parlamento Andino solo se permite un voto preferencial.

3. No marcar el símbolo de la organización política: Otro de los errores más frecuentes es no marcar el símbolo de la organización política. Muchos electores se confunden y creen que el recuadro en blanco es para colocar una "X"; sin embargo, si solo se realiza esta acción, el voto será declarado nulo.

Por otro lado, Luján recomendó a los ciudadanos verificar que su voto esté correctamente antes de ser insertado en la ánfora y seguir las indicaciones del personal de la ONPE, con la finalidad de garantizar una jornada ordenada y sin contratiempos.

No es obligatorio marcar las cinco columnas

En este proceso electoral, la cédula contará con cinco columnas: fórmula presidencial, senadores a nivel nacional y regional, diputados y Parlamento Andino. Cada columna es independiente, por lo que no se invalida el voto si se deja alguna columna en blanco.

Esta interrogante fue absuelta por el asistente virtual de WhatsApp de la ONPE, al cual los electores pueden realizar sus consultas a través del número 995 404 991.