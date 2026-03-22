Gabriel Boric sorprende al ser captado viajando en tren como ciudadano común tras entregar mando presidencial

22/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Como un ciudadano más, sin seguridad ni escoltas. Sí fue visto Gabriel Boric este viernes en el Metro de Santiago, generando sorpresa entre los pasajeros y usuarios de redes sociales. El expresidente, que dejó la Casa de La Moneda el pasado 11 de marzo de 2026, fue captado en la estación Baquedano esperando el tren y luego leyendo un libro dentro de un vagón.

En las imágenes, las cuales se viralizaron rápidamente, podía verse a Boric vistiendo además un conjunto de ropa bastante sencillo: zapatos negros, jean azul, polo azul entero y un gorro negro.

Con comentarios divididos, usuarios destacaron su sencillez tras dejar el mandato del país sureño y otros cuestionaron si se trataba de algún tipo de estrategia de imagen. Lo cierto es que Boric parece estar retomando su vida de civil, lejos de caravanas oficiales y protocolos de seguridad.

🚇Como un ciudadano más. Usuarios del Metro de Santiago capataron al expresidente Gabriel Boric en una de las estaciones del tren capitalino.



En los registros se observa a Boric esperando en la estación Baquedano y luego leyendo un libro al interior de un vagón. Rápidamente,... pic.twitter.com/pXfsnlGsHV — T13 (@T13) March 22, 2026

Reaparición en el Congreso del Frente Amplio

Sin embargo, un día antes, Boric hizo una apaición pública en el Congreso Ideológico del Frente Amplio, realizado en la en el Aula Magna de la Universidad de Santiago.

Al lugar llegó acompañado de su pareja, Paula Carrasco, y su hija, en un gesto que marcó su regreso al espacio político como militante y referente del bloque. La instancia estuvo marcada por debates internos y críticas a los primeros días de la administración de José Antonio Kast.

Boric reaparece junto a su familia.

Su salida de La Moneda

El 11 de marzo de 2026, Boric entregó la banda presidencial a José Antonio Kast en una ceremonia republicana en el Congreso Nacional de Valparaíso. En su último discurso como presidente, se despidió con la frase: "Gracias por tanto y perdón por lo poco", en un mensaje cargado de emotividad hacia la población chilena.

La transición no estuvo exenta de tensiones. En enero y febrero, Boric y Kast protagonizaron roces por temas como el cable submarino chino, lo que generó un quiebre en la relación. Sin embargo, días antes del cambio de mando, ambos se reunieron en La Moneda y acordaron llevar adelante una transferencia "ejemplar", bajando la tensión y mostrando disposición a recomponer la relación institucional.

La imagen de Boric en el Metro de Santiago simboliza el inicio de una nueva etapa como ciudadano común, tras cuatro años de gobierno. Su reaparición en el Congreso del Frente Amplio y la transición con Kast muestran que, aunque dejó el poder, sigue siendo una figura relevante en la política chilena.