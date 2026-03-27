Más de 54 mil miembros de la PNP y FF. AA. resguardarán elecciones generales 2026, anuncia premier Arroyo

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El premier Luis Arroyo informó que más de 54 mil miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) se desplegarán durante las elecciones generales 2026, con la finalidad de resguardar dicho proceso electoral, en el marco de la crisis de inseguridad ciudadana.

Garantizarán seguridad durante proceso electoral

Mediante declaraciones a los medios de comunicación, el presidente del Consejo de Ministros indicó que dichos efectivos deberán garantizar que más de 27 millones de peruanos ejerzan su derecho al voto el próximo 12 de abril, por lo que deberán actuar con firmeza para mantener la seguridad en las calles.

En esa línea, indicó que esta medida se dispone por orden del Gobierno de José María Balcázar, debido a que tienen la responsabilidad de garantizar unas elecciones transparente, ordenadas y sobre todo seguras; ello en el marco de la constante ola de violencia que se viene presentando en todo el país.

"El Gobierno de transición tiene, además la responsabilidad de garantizar un proceso electoral seguro, ordenado y transparente, por ello, más de 54 mil miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán desplegados para resguardar el proceso electoral y asegurar que más de 27 millones de peruanos, ejerzan su derecho al voto con plena seguridad y confianza", dijo ante la prensa, este viernes 27 de marzo.

Además, el premier precisó que desde los diversos sectores del Ejecutivo se viene actuando con "firmeza" con la finalidad de recuperar el orden. Asimismo, se busca asegurar una transición democrática. "Es nuestra responsabilidad con el Perú y ustedes ya lo están viendo", enfatizó.

Cabe mencionar que, Arroyo también se refirió al Plan de Operaciones "Semana Santa Segura 2026", el cual fue presentado este viernes y el cual tiene la finalidad de brindar seguridad tanto a peruanos como extranjeros que asistan a territorio peruano para los próximos feriados.

Implementaron estrategias "más agresivas"

Al respecto, indicó que se ejecutan estas medidas con "firmeza y decisión" para combatir la criminalidad organizada y la delincuencia, problemas que vienen golpeando a transportistas, comerciantes y a la ciudadanía en general.

Según precisó Arroyo, desde el primer día de gestión de Balcázar se han implementado estrategias "más agresivas" contra la inseguridad. Estas se basan en el uso de tecnología, inteligencia policial y articulación entre el Ministerio del Interior (Mininter) y el Ministerio de Defensa (Mindef).

Es así como, el premier Luis Arroyo expresó el compromiso del Gobierno en garantizar unas elecciones generales 2026 ordenadas, transparentes y seguras, por lo que informó las medidas que se tomarán al respecto.