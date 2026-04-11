Elecciones Generales: EsSalud activa plan de emergencia para reforzar su atención en centros de votación

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Seguro Social de Salud (EsSalud) desplegará una gran flota de ambulancias y equipos médicos especializados con el objetivo de poder atender cualquier emergencia que se suscite durante las elecciones del domingo 12 de abril.

La disposición de la entidad se lleva a cabo en el marco de la puesta en marcha del Plan de Emergencia y Contingencia para las Elecciones Generales 2026, que incluye la declaratoria de alerta en todos sus centros asistencial a nivel nacional.

Flota de ambulancia especializada

Con el fin de garantizar el correcto desarrollo de los comicios y atender eventuales emergencias en centros de votación a nivel nacional, EsSalud viene robusteciendo sus labores logísticas para así reforzar su operatividad y tener un mayor nivel de alcance en atención.

Según indica la entidad en un comunicado alojado en la plataforma del Estado, la logística atenderá distintas emergencias desde dos frentes: la respuesta crítica y el soporte regular.

En cuanto a la respuesta crítica en Lima y Callao, se dispondrá el despliegue de más de 20 unidades de "alta complejidad totalmente equipadas" para atender situaciones de riesgo. Estará integrado por "médicos, enfermeras y técnicos altamente capacitados que se mantendrán en alerta permanente antes, durante y después de la jornada", señala el Dr. Manuel Alberto Díaz, gerente de la Central de Operaciones Territoriales de la institución.

Por otro lado, con el fin de atender a pacientes en tratamiento continuo durante el proceso electoral, se ha dispuesto el fortalecimiento del servicio de atención regular con más de 20 ambulancias operativas.

Recomendaciones a votantes

En caso de ser testigos de una emergencia en un centro de votación, como un accidente o una descompensación, EsSalud recomienda a los votantes primero mantener la calma y después esperar la ayuda del profesional de salud especializado.

En ese contexto, la institución insta a la ciudadanía a despejar las vías de acceso para permitir el libre flujo de las ambulancias, además de no movilizar a personas con lesiones sospechosas en la cabeza o la columna.

Finalmente, recordó que la Línea 117 continúa operativa funcionando como eje de coordinación de emergencias. "Ante síntomas graves, como pérdida de conocimiento o dificultad respiratoria, deben llamar de inmediato. Nuestro equipo brindará instrucciones telefónicas mientras la unidad móvil se desplaza para el traslado hospitalario", señaló el Dr. Díaz.

En conclusión, EsSalud activó su Plan de Emergencia y Contingencia para las Elecciones Generales 2026 con el fin de potenciar su capacidad de atención en los centros de sufragio