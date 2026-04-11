HOY sábado 11 de abril cierra el periodo para EXCLUSIÓN DE CANDIDATOS por situación jurídica

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Este sábado 11 de abril vence el plazo legal para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) resuelva la exclusión de candidatos por su situación jurídica, según el cronograma establecido para estos comicios generales.

Hoy es la fecha límite

De acuerdo con las normas vigentes, hoy es el último día en que el máximo organismo electoral puede retirar de la contienda a aquellos postulantes que presenten impedimentos legales o sentencias condenatorias, dejando así definida la lista final de aspirantes que participarán en la jornada de votación de mañana domingo.

De acuerdo con el artículo 43 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos, el Jurado Electoral Especial (JEE) tiene la facultad de retirar a un postulante de la contienda hasta solo 24 horas antes del inicio de los comicios.

Esto significa una decisión de un juez que limita su capacidad legal para el ejercicio de la ciudadanía (Art. 10 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE). En este caso, la exclusión no se debe a que el candidato haya omitido declarar información en su Hoja de Vida, sino a que existe una situación legal sobreviniente que le impide postular o ejercer el cargo.

#EG2026 | #CronogramaElectoral

Hoy sábado 11 de abril es la fecha límite para la exclusión por situación jurídica de candidatos en el marco de las Elecciones Generales. pic.twitter.com/mZjiCUJH8v — JNE Perú (@JNE_Peru) April 11, 2026

Esta medida de exclusión se aplica de manera definitiva si se verifica que el candidato cuenta con una condena firme con pena privativa de libertad, una inhabilitación vigente para ejercer cargos públicos o una interdicción judicial, garantizando así que solo los aspirantes aptos legalmente lleguen a las urnas en estas Elecciones Generales 2026.

Material electoral llegó a locales de votación

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) concluyó exitosamente el traslado del material electoral hacia los distintos locales de votación en Lima y Callao, en un operativo que se desarrolló entre las 10:00 p.m. del viernes y las 6:00 a.m. de este sábado. La acción forma parte de la fase final de organización previa a los comicios generales de este 12 de abril.

El despliegue se inició desde los almacenes de la ONPE ubicados en Lurín, desde donde partieron cientos de unidades de transporte con destino a instituciones educativas que funcionarán como centros de sufragio.

En total, fueron 434 vehículos los encargados de distribuir el material electoral y equipos necesarios para el desarrollo de la jornada. Cada unidad fue debidamente identificada con rutas y destinos específicos para asegurar un traslado ordenado y sin contratiempos.

El operativo abarcó aproximadamente 2,269 locales de votación en Lima Metropolitana y Callao, lo que lo convierte en uno de los despliegues logísticos más importantes de los últimos procesos electorales.