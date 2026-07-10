Emergencia en Cercado de Lima: Reportan incendio en los últimos pisos del hotel Sheraton

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

De acuerdo al registro de emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) se viene registrando un incendio en las partes altas del Hotel Sheraton, en el Cercado de Lima. Unidades de emergencia acuden hasta dicho punto de la capital para mitigar el fuego.

Incendio se registra en últimos pisos del hotel Sheraton

La mañana de este viernes, 10 de julio, un siniestro se viene registrando desde las 11: 20 a.m. en el reconocido edificio del hotel Sheraton localizado en Paseo de la República, en el corazón de Lima Metropolitana.

De acuerdo al reporte de la web de la institución de los bomberos nacionales, este incendio motivó la movilización de hasta cuatro unidades de emergencia: dos autobomba, 1 ambulancia y 1 plataforma.

Reporte del incendio en el hotel Sheraton

Cabe señalar que se precisa que las llamas de fuego están abarcando los pisos 7, 8, 9, 10 y 11 del reconocido edificio que se encuentra próximo al concurrido Centro Cívico, un punto en el que diversos ciudadanos convergen diariamente.

El acontecimiento se difundió rápidamente por diversos usuarios de las redes sociales quienes han compartido imágenes y videos de cómo se viene suscitando. En algunas de estas grabaciones se observan una humareda de color ploma emanar de la parte superior del hotel Sheraton.

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