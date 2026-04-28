Huancavelica: Ordenan liberación de 8 militares implicados en la muerte de 5 personas en confuso operativo

28/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La ciudadanía de Huancavelica continúa indignada por el lamentable caso de los cinco jóvenes presuntamente asesinados la mañana del sábado 25 de abril. Según los primeros reportes, un contingente del Ejército del Perú les disparó en repetidas ocasiones cuando regresaban de un evento deportivo a través de la carretera Colcabamba-Ayacucho.

Liberan a militares implicados en muerte de jóvenes

Luego del hecho, la Fiscalía Provincial Penal de Tayacaja ordenó la detención de ocho militares quienes serían presuntamente responsables de este hecho que ha sido calificado como abuso de autoridad y como una ejecución extrajudicial.

Lamentablemente, el plazo de la detención preliminar de 48 horas venció por lo que por la mañana de este lunes 27 de abril fueron liberados estos miembros del Ejército del Perú. Estos fueron identificados como el capitán Luis Montenegro Pardo y los suboficiales Brayan Fernández, Douglas Villacorta, Edilberto Marcos, Andy Sánchez, Jorge Aguilar, Américo Vásquez y Fernando Córdova.

Pese a la existencia de algunos elementos probatorios presentados por los familiares de las víctimas, el Ministerio Público no pidió la ampliación de la detención preliminar por lo que ahora los militares seguirán la investigación en libertad con comparecencia.

Militares implicados en la muerte de 5 jóvenes fueron liberados.

Además, también fueron liberados una persona que fue intervenida y los dos heridos que iban a bordo de la camioneta al momento del ataque. Tras conocer esta situación, el abogado Anthony Crespo reveló que presentará una queja ante el Órgano de Control de la Fiscalía contra el fiscal provincial Zino Romero Chávez.

Militares fueron atacados con arma de fuego

A través de un comunicado, la PNP y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas respondieron ante las acusaciones contra estos ocho efectivos del Ejército asegurando que antes de disparar, estos fueron atacados con armas de fuego.

"En el lugar de los hechos, la patrulla militar fue atacada con armas de fuego por presuntos integrantes de redes vinculadas al narcotráfico. Ante el riesgo real e inminente, el personal refiere su actuación en legítima defensa (...) resultando personas fallecidas, heridas y un detenido", indicaron.

Es importante precisar que las primeras pesquisas realizadas por el Ministerio Público revelaron la presencia de 60 casquillos de bala por lo que los familiares de las víctimas han considerado este hecho como uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes.

En resumen, los ocho militares implicados en la muerte de cinco jóvenes en Huancavelica en un presunto operativo fueron puestos en libertad tras vencer el plazo de la detención preliminar.