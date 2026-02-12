China rechaza las afirmaciones realizadas por EE. UU. sobre el magapuerto de Chancay

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Luego que la Estado Unidos, a través de su embajada en Perú, expresar su preocupación por el fallo judicial que restringe la fiscalización de OSITRÁN en el megapuerto de Chancay, China respondió y rechazó las afirmaciones de Washington

China vs EE. UU. por megapuerto

China expresó su "fuerte insatisfacción" ante las declaraciones de Estado Unidos sobre la soberanía del megapuerto peruano de Chancay y tuvo duros calificativos para lo expresado por EE. UU.

Noticia en desarrollo...