Perú entre China y EE. UU.

China rechaza las afirmaciones realizadas por EE. UU. sobre el magapuerto de Chancay

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Lin Jian, rechazó las afirmaciones de Estados Unidos sobre el Megapuerto de Chancay y las calificó de "falsas" así como que buscan desinformar de la cooperación con Perú.

12/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 12/02/2026

Luego que la Estado Unidos, a través de su embajada en Perú, expresar su preocupación por el fallo judicial que restringe la fiscalización de OSITRÁN en el megapuerto de Chancay, China respondió y rechazó las afirmaciones de Washington 

China vs EE. UU. por megapuerto 

China expresó su "fuerte insatisfacción" ante las declaraciones de Estado Unidos sobre la soberanía del megapuerto peruano de Chancay y tuvo duros calificativos para lo expresado por EE. UU.  

Noticia en desarrollo...

Lee también

Lee también

Lee también

Temas relacionados China Cosco Shipping EE. UU Megapuerto de Chancay

